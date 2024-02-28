Названо 6 продуктов, которые помогают держать холестерин в норме Бренд-шеф Кузнецов: Орехи препятствуют всасыванию холестерина в кишечнике 28 февраля, 10:58 Благодаря омега-3 и полезным жирам из рыбы улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Обложка © Unsplash

Холестерин — это вещество, которое представляет собой сочетание жиров со стероидами. Многие его боятся, однако не весь холестерин представляет вред для здоровья. Более того — он присутствует в организме каждого человека и даже выполняет важные функции. О пользе холестерина и продуктах, которые помогут поддерживать его уровень, Life.ru рассказал бренд-шеф Максим Кузнецов.

Холестерин синтезирует половые гормоны, а ещё способствует усвоению ряда витаминов — D, E, K. Вырабатывается полезный холестерин в печени, но также он может поступать и из продуктов питания — именно в веществе такого происхождения скрывается опасность. Поэтому добавьте в свой рацион продукты, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина. Максим Кузнецов Бренд-шеф "Кухни на районе"

Рыба и морепродукты. Благодаря омега-3 и полезным жирам улучшается работа сердечно-сосудистой системы — эластичность стенок повышается, а риск закупорки холестериновыми бляшками снижается.

Молочные продукты низкой жирности. За счёт насыщенности пробиотиками они уменьшают всасываемость плохого холестерина в пищеварительной системе. Бренд-шеф "Кухни на районе" рекомендует добавить в рацион творог, кефир, йогурт с низким процентом жирности — вы заметите, что процесс переваривания еды станет комфортнее, а проблема с тяжестью уйдёт.

Тёмный шоколад. Сорта шоколада с высоким содержанием какао способствуют расширению артерий, что, в свою очередь, улучшает проходимость сосудов и не даёт им закупориваться. Всё дело во флавоноидах, которые поступают в организм благодаря какао. Важно помнить, что речь именно о тёмном шоколаде, так как именно он является наиболее натуральным, предупреждает собеседник Life.ru.

Орехи. Источник антиоксидантов и мононенасыщенных жирных кислот, которые поддерживают работу сердца и правильное кровообращение. А ещё орехи содержат альфа-линоленовые и омега-3 кислоты, которые препятствует всасыванию холестерина в кишечнике.

Отруби. Продукт-проводник, который связывает жирные кислоты в организме и помогает им усваиваться. О пользе этих самых кислот уже рассказали выше, отруби же усиливают эффект.

Красный виноград. Благодаря клетчатке, которая содержится в винограде, замедляется всасывание ряда вредных элементов в кровь.

При этом бренд-шеф не советует совсем отказываться от каких-то продуктов или усиленно налегать на вышеперечисленные: во всём важна мера, и подходить к питанию стоит с умом — делать рацион разнообразным и натуральным.

А ранее Life.ru рассказывал, кому не помогут разгрузочные дни. Такие диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу, поэтому их назначают на один-два дня и не чаще одного-трёх раз в неделю с учётом имеющихся заболеваний и особенностей переносимости.

Авторы Андрей Горяничев