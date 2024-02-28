Стали известны детали похорон Алексея Навального*

Представители госструктур связались с соратниками Алексея Навального*, предложив для проведения прощания помещение на 500 человек на Хованском кладбище. Однако те от предложения отказались, устроив провокацию в соцсетях с заявлениями о помехе похоронам, пишет SHOT.

Между тем на Борисовском кладбище начали подготовку места для нового захоронения. Предполагается, что именно здесь 1 марта похоронят Навального*. Накануне количество доступных участков для могил уменьшилось с девяти до восьми. Место в глубине кладбища (примерно в 100 метрах от входа) было выкуплено. Его стоимость оценивается в три миллиона рублей.