Стали известны детали похорон Алексея Навального*
SHOT: Сторонники Навального* устроили провокацию, заявив о помехе похоронам
Представители госструктур связались с соратниками Алексея Навального*, предложив для проведения прощания помещение на 500 человек на Хованском кладбище. Однако те от предложения отказались, устроив провокацию в соцсетях с заявлениями о помехе похоронам, пишет SHOT.
На Борисовском кладбище начали подготовку места для нового захоронения. Видео © T.me / SHOT
Между тем на Борисовском кладбище начали подготовку места для нового захоронения. Предполагается, что именно здесь 1 марта похоронят Навального*. Накануне количество доступных участков для могил уменьшилось с девяти до восьми. Место в глубине кладбища (примерно в 100 метрах от входа) было выкуплено. Его стоимость оценивается в три миллиона рублей.
Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако спасти его так и не смогли. Ранее сообщалось, что похороны назначены на 29 февраля. Предполагалось, что его могут похоронить на Борисовском, Троекуровском или Хованском кладбищах в Москве.
* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
ТАСС / Владимир Гердо