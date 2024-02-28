Регион

Уведомления отключены

28 февраля, 11:24

Стали известны детали похорон Алексея Навального*

SHOT: Сторонники Навального* устроили провокацию, заявив о помехе похоронам

Представители госструктур связались с соратниками Алексея Навального*, предложив для проведения прощания помещение на 500 человек на Хованском кладбище. Однако те от предложения отказались, устроив провокацию в соцсетях с заявлениями о помехе похоронам, пишет SHOT.

На Борисовском кладбище начали подготовку места для нового захоронения. Видео © T.me / SHOT

Между тем на Борисовском кладбище начали подготовку места для нового захоронения. Предполагается, что именно здесь 1 марта похоронят Навального*. Накануне количество доступных участков для могил уменьшилось с девяти до восьми. Место в глубине кладбища (примерно в 100 метрах от входа) было выкуплено. Его стоимость оценивается в три миллиона рублей.

Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*
Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального*

Напомним, Алексей Навальный* умер в колонии в ЯНАО 16 февраля, почувствовав себя плохо после прогулки. Врачи полчаса проводили реанимационные действия, однако спасти его так и не смогли. Ранее сообщалось, что похороны назначены на 29 февраля. Предполагалось, что его могут похоронить на Борисовском, Троекуровском или Хованском кладбищах в Москве.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Александра Мышляева
  • Новости
  • Алексей Навальный
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров