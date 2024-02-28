Сын Алибасова рассказал, когда его выпишут из больницы
RT: Сын Алибасова заявил, что продюсера должны выписать в ближайшие два дня
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Продюсера Бари Алибасова в ближайшее время отпустят домой после перенесённого неподтверждённого инсульта. Об этом рассказал сын знаменитого композитора, отметив, что через два дня его выпишут из больницы.
"Это означает, что инсульт мог бахнуть, но мы его своевременно отправили в больницу. Причины: либо ухудшившаяся работа сосудов после коронавируса, либо перенапрягся и переработал. Либо просто стрессует из-за того, что каждый день узнаёт, что полквартиры оформлено не на него. Это давняя история", — сказал он в беседе с RT.
Сын артиста также отметил, что самочувствие отца заметно улучшилось. Проблем с речью и парализации, как обычно бывает при инсульте, у продюсера нет, он всех узнаёт и общается, заключил он.
Напомним, 25 февраля Бари Алибасова экстренно госпитализировали в московскую больницу. Знаменитому продюсеру сделали томографию и провели необходимые анализы. По предварительным данным, у него диагностирован инсульт. Однако его супруга опровергла эту информацию. По её словам, у музыканта просто поднялось давление. При этом солист "На-На" Владимир Политов сообщил, что Бари Каримович находится в реанимации. Позже стало известно, что до госпитализации Алибасов неделю терпел головную боль.