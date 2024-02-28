Сын Алибасова рассказал, когда его выпишут из больницы

Продюсера Бари Алибасова в ближайшее время отпустят домой после перенесённого неподтверждённого инсульта. Об этом рассказал сын знаменитого композитора, отметив, что через два дня его выпишут из больницы.

"Это означает, что инсульт мог бахнуть, но мы его своевременно отправили в больницу. Причины: либо ухудшившаяся работа сосудов после коронавируса, либо перенапрягся и переработал. Либо просто стрессует из-за того, что каждый день узнаёт, что полквартиры оформлено не на него. Это давняя история", — сказал он в беседе с RT.