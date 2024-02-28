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Попавший в больницу Бари Алибасов не может вспомнить, где находится

28 февраля, 13:09
Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Бари Алибасов. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Из-за стеноза сонной артерии и нарушения кровоснабжения мозга у продюсера группы "На-На" Бари Алибасова резко ухудшились когнитивные способности. По данным Mash, он не может вспомнить, где находится.

Также Бари Каримович сильно раздражается от врачей, потому что не понимает, что они от него хотят. Иногда недовольство переходит в крик. Когда медикам всё же удаётся объяснить продюсеру, где он и что с ним произошло, Алибасов приходит на время в себя.

Бари Алибасов находится в реанимации, у него нарушена работа правой половины тела
Бари Алибасов находится в реанимации, у него нарушена работа правой половины тела

Напомним, об экстренной госпитализации Бари Алибасова в одну из больниц Москвы стало известно 25 февраля. Изначально сообщалось об инсульте, однако жена артиста отрицает это. В свою очередь солист группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что Бари Каримович находится в реанимации. Сын продюсера сегодня сообщил, что в ближайшее время Алибасова выпишут.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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