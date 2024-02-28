Попавший в больницу Бари Алибасов не может вспомнить, где находится

Из-за стеноза сонной артерии и нарушения кровоснабжения мозга у продюсера группы "На-На" Бари Алибасова резко ухудшились когнитивные способности. По данным Mash , он не может вспомнить, где находится.

Также Бари Каримович сильно раздражается от врачей, потому что не понимает, что они от него хотят. Иногда недовольство переходит в крик. Когда медикам всё же удаётся объяснить продюсеру, где он и что с ним произошло, Алибасов приходит на время в себя.