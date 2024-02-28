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28 февраля, 13:58

Bild признала, что западные военные уже находятся на Украине

Западные военные специалисты уже находятся на Украине и оказывают поддержку ВСУ, но их число пока невелико. Об этом узнала газета Bild. Однако, по данным источников издания, сценарий с отправкой западных войск для участия в боевых действиях "крайне маловероятен".

Неназванный европейский дипломат также подчеркнул в беседе с газетой, что даже Польша и страны Балтии, известные своей русофобской политикой, не соглашались отправить военных в Незалежную.

В Госдуме раскрыли цель заявлений Запада об отправке военных на Украину
В Госдуме раскрыли цель заявлений Запада об отправке военных на Украину

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Однако затем США и государства Европы объявили, что не будут этого делать, после чего и Париж скорректировал свои заявления. В Германии также заверили, что идею Макрона никто не поддержал.

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Getty Images / Ozge Elif Kizil

Александра Вишнякова
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