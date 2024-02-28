Bild признала, что западные военные уже находятся на Украине

Западные военные специалисты уже находятся на Украине и оказывают поддержку ВСУ, но их число пока невелико. Об этом узнала газета Bild. Однако, по данным источников издания, сценарий с отправкой западных войск для участия в боевых действиях "крайне маловероятен".