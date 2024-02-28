Пушилин рассказал, чего ждёт от Послания Путина
Пушилин: Послание Путина ФС станет стратегией к дальнейшей жизни
Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поднимет актуальные вопросы, опираясь на внешнеполитическую повестку, предположил глава ДНР Денис Пушилин.
"С учётом того, какая сейчас ситуация на внешнеполитическом периметре, с учётом всех вызовов послание будет важно и для органов власти, и для простых людей, на которых все решения органов власти отражаются", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Пушилин уверен в том, что Путин обсудит вопросы, связанные с проведением спецоперации и поддержкой военнослужащих и их семей. Он также отметил, что президент, вероятно, затронет социальные аспекты, касающиеся бюджетников. Вместе с тем политик подчеркнул, что предстоящее послание главы государства Федеральному собранию следует рассматривать как план будущих действий.
"Ровно так я лично буду её воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живём до следующего послания", — заключил глава ДНР.
Напомним, оглашение Путиным Послания Федеральному собранию РФ состоится завтра, 29 февраля. Российский лидер рассказал, что обращение станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. В Кремле пообещали аккредитовать на него не только журналистов российских СМИ, но и их иностранных коллег.