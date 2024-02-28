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28 февраля, 17:01

Пушилин рассказал, чего ждёт от Послания Путина

Пушилин: Послание Путина ФС станет стратегией к дальнейшей жизни

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поднимет актуальные вопросы, опираясь на внешнеполитическую повестку, предположил глава ДНР Денис Пушилин.

"С учётом того, какая сейчас ситуация на внешнеполитическом периметре, с учётом всех вызовов послание будет важно и для органов власти, и для простых людей, на которых все решения органов власти отражаются", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Пушилин уверен в том, что Путин обсудит вопросы, связанные с проведением спецоперации и поддержкой военнослужащих и их семей. Он также отметил, что президент, вероятно, затронет социальные аспекты, касающиеся бюджетников. Вместе с тем политик подчеркнул, что предстоящее послание главы государства Федеральному собранию следует рассматривать как план будущих действий.

"Ровно так я лично буду её воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живём до следующего послания", — заключил глава ДНР.

У Послания Путина 29 февраля будет наблюдатель из космоса
У Послания Путина 29 февраля будет наблюдатель из космоса

Напомним, оглашение Путиным Послания Федеральному собранию РФ состоится завтра, 29 февраля. Российский лидер рассказал, что обращение станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. В Кремле пообещали аккредитовать на него не только журналистов российских СМИ, но и их иностранных коллег.

Александра Мышляева
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