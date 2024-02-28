Движение в центре Москвы будет временно закрыто в связи с Посланием Путина
В четверг, 29 февраля, в центре Москвы перекроют движение транспорта в связи с ежегодным Посланием президента РФ Федеральному собранию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Движение в центре Москвы будет закрыто в связи с Посланием президента России. Фото © t.me / Дептранс. Оперативно
"Будет временно закрыто движение на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на улице Ильинка — от Новой площади до Красной площади, на улице Москворецкая — от Большого Каменного моста до Кремлёвской набережной", — говорится в сообщении.
Также движение недоступно на площади Васильевский спуск, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка и в проезде от Ильинки до Варварки. В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать с 5:00 до окончания мероприятия. Кроме того, с полуночи на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая будет введён временный запрет на парковку транспортных средств.
Как уже рассказывал Life.ru, завтра, 29 февраля, пройдёт оглашение Путиным Послания Федеральному собранию РФ. Как ранее сообщал российский лидер, его обращение станет постановкой задач на ближайшие шесть лет. В Кремле, кстати, заявили, что на мероприятие будут аккредитованы не только журналисты российских СМИ, но и их иностранные коллеги.
ТАСС / Александр Щербак