Движение в центре Москвы будет временно закрыто в связи с Посланием Путина

В четверг, 29 февраля, в центре Москвы перекроют движение транспорта в связи с ежегодным Посланием президента РФ Федеральному собранию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Будет временно закрыто движение на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на улице Ильинка — от Новой площади до Красной площади, на улице Москворецкая — от Большого Каменного моста до Кремлёвской набережной", — говорится в сообщении.

Также движение недоступно на площади Васильевский спуск, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка и в проезде от Ильинки до Варварки. В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать с 5:00 до окончания мероприятия. Кроме того, с полуночи на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая будет введён временный запрет на парковку транспортных средств.