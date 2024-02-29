Очередной штат не допустил Трампа до праймериз
Трамп решением суда не допущен до праймериз республиканцев в Иллинойсе
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock
Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп решением суда штата Иллинойс не допущен до первичных выборов (праймериз) Республиканской партии, избирательная комиссия должна исключить его из избирательных бюллетеней. Об этом сообщают американские СМИ.
Такое постановление основывается на 3-м разделе 14-й поправки к Конституции США, согласно которому лицо, давшее присягу, а затем принявшее участие в мятеже против государства либо оказавшее помощь врагам, не может занимать никакую должность на службе США или отдельного штата. При этом судья Трейси Портер отметила, что суды более высокой инстанции могут принять другое решение. Адвокаты должны успеть подать апелляцию до пятницы, 1 марта.
Предвыборный штаб Трампа уже назвал это решение неконституционным и выразил готовность его обжаловать.
Ранее Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск к праймериз в штате Колорадо. Кроме того, он подал апелляцию на исключение из праймериз в штате Мэн, после чего Верховный суд штата предписал приостановить действие постановления о недопуске до решения Верховного суда США.