Очередной штат не допустил Трампа до праймериз

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп решением суда штата Иллинойс не допущен до первичных выборов (праймериз) Республиканской партии, избирательная комиссия должна исключить его из избирательных бюллетеней. Об этом сообщают американские СМИ.

Такое постановление основывается на 3-м разделе 14-й поправки к Конституции США, согласно которому лицо, давшее присягу, а затем принявшее участие в мятеже против государства либо оказавшее помощь врагам, не может занимать никакую должность на службе США или отдельного штата. При этом судья Трейси Портер отметила, что суды более высокой инстанции могут принять другое решение. Адвокаты должны успеть подать апелляцию до пятницы, 1 марта.