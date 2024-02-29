СМИ узнали об открытой вражде Макрона и Шольца из-за Украины

Politico: Споры между Шольцем и Макроном по Украине перерастают во вражду

Издание Politico узнало о конфликте между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу возможной отправки войск на Украину. СМИ со ссылкой на немецких чиновников сообщает, что разногласия двух лидеров превращаются в открытую вражду.

Politico утверждает, что Макрон готов "жёстко говорить" об Украине, при этом Франция предпринимает недостаточно действий по сравнению с Германией. Например, Берлин предоставил или пообещал Киеву более 17 миллиардов евро, а Франция — только 640 миллионов.