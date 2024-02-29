СМИ узнали об открытой вражде Макрона и Шольца из-за Украины
Politico: Споры между Шольцем и Макроном по Украине перерастают во вражду
ТАСС / АР / Markus Schreiber
Издание Politico узнало о конфликте между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу возможной отправки войск на Украину. СМИ со ссылкой на немецких чиновников сообщает, что разногласия двух лидеров превращаются в открытую вражду.
Politico утверждает, что Макрон готов "жёстко говорить" об Украине, при этом Франция предпринимает недостаточно действий по сравнению с Германией. Например, Берлин предоставил или пообещал Киеву более 17 миллиардов евро, а Франция — только 640 миллионов.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на конференции в Париже обсуждалась отправка сухопутных войск западных стран на Украину. Однако затем ведущие европейские государства, а также США объявили, что не будут этого делать. После этого Париж скорректировал слова об отправке военных в Незалежную, а в Германии ещё раз заверили, что идею Макрона никто не поддержал.