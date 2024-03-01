Президент Ирландии Хиггинс доставлен в больницу из-за плохого самочувствия

В Ирландии в четверг, 29 февраля, был госпитализирован 82-летний президент Майкл Хиггинс. Об этом информировал телеканал RTE.

После жалоб главы государства на плохое самочувствие медики осмотрели его в дублинской резиденции в Феникс-парке. Они не нашли серьёзных оснований для беспокойства, но всё же решили доставить ирландского лидера в больницу для проведения более тщательных обследований.