Президент Ирландии Хиггинс доставлен в больницу из-за плохого самочувствия
Президент Ирландии Майкл Хиггинс. Обложка © president.ie
В Ирландии в четверг, 29 февраля, был госпитализирован 82-летний президент Майкл Хиггинс. Об этом информировал телеканал RTE.
После жалоб главы государства на плохое самочувствие медики осмотрели его в дублинской резиденции в Феникс-парке. Они не нашли серьёзных оснований для беспокойства, но всё же решили доставить ирландского лидера в больницу для проведения более тщательных обследований.
Президент находится в отличном расположении духа и благодарит медперсонал за заботу, которую он получил. Заявление о состоянии его здоровья обещают распространить позднее.
Ранее Life.ru сообщал, что Джо Байден прошёл ежегодный медосмотр в военном госпитале Уолтера Рида и заявил, что медики не нашли в его здоровье ничего нового. Позже терапевт президента США Кевин О'Коннор опубликовал отчёт с результатами медосмотра, где говорится, что глава Белого дома страдает несколькими заболеваниями, но он всё ещё способен исполнять свои обязанности.