Хавбек "Ювентуса" Погба оспорит дисквалификацию в суде: "Моё сердце разбито"
Погба заявил, что будет обжаловать вердикт антидопингового трибунала
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Paul Labile Pogba
Футболист французской сборной и полузащитник итальянского "Ювентуса" Поль Погба намерен обжаловать объявленную ему на четыре года дисквалификацию за нарушение антидопингового регламента. Он сообщил об этом у себя в социальной сети, назвав вердикт антидопингового трибунала несправедливым.
Погба написал, что опечален и шокирован, а его сердце разбито после того, как приговор лишил его всех достижений, которых он добился за свою спортивную карьеру. Спортсмен добавил, что, как только юридические запреты прекратят своё действие, он сможет раскрыть историю в подробностях, но уже сейчас может сказать, что никогда намеренно не принимал никаких добавок, которые были бы запрещены антидопинговыми правилами.
"Я никогда не делал ничего, чтобы улучшить свои результаты за счёт использования запрещённых веществ, и никогда не проявлял неуважения и не обманывал товарищей по спорту и болельщиков любой из команд, за которые я выступал, или против них. В связи с объявленным сегодня решением я буду обжаловать его в Спортивном арбитражном суде", — сказано в посте футболиста.
Напомним, в начале сентября 2023 года взятая у Погба после игры с "Удинезе" допинг-проба оказалась положительной и свидетельствовала о том, что у спортсмена в крови повышен уровень тестостерона. В октябре был взят повторный тест, который подтвердил предыдущий результат. 29 февраля 2024 года антидопинговый трибунал огласил вердикт по делу футболиста, приговорив его к дисквалификации на четыре года.