Хавбек "Ювентуса" Погба оспорит дисквалификацию в суде: "Моё сердце разбито"

Футболист французской сборной и полузащитник итальянского "Ювентуса" Поль Погба намерен обжаловать объявленную ему на четыре года дисквалификацию за нарушение антидопингового регламента. Он сообщил об этом у себя в социальной сети, назвав вердикт антидопингового трибунала несправедливым.

Погба написал, что опечален и шокирован, а его сердце разбито после того, как приговор лишил его всех достижений, которых он добился за свою спортивную карьеру. Спортсмен добавил, что, как только юридические запреты прекратят своё действие, он сможет раскрыть историю в подробностях, но уже сейчас может сказать, что никогда намеренно не принимал никаких добавок, которые были бы запрещены антидопинговыми правилами.