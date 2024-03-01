Матвиенко у гроба и делегация из Армении: В храме Христа Спасителя простились с последним премьером СССР В Москве простились с бывшим главой правительства СССР Николаем Рыжковым 1 марта, 11:27 В Москве простились с Николаем Рыжковым. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

В храме Христа Спасителя в Москве простились с бывшим главой правительства СССР Николаем Рыжковым, который скончался на 95-м году жизни 28 февраля. Похоронят политика на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания в том числе пришли экс-премьер Советского государства Дмитрий Мезенцев, первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов, сенатор Виктор Бондарев, политик Григорий Явлинский, депутат Госдумы Геннадий Зюганов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Речь на траурной церемонии произнесла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нам его очень не хватает. Общения с ним. И отсутствие его в зале заседаний как-то очень заметно. Мы благодарны ему за всё. Мы, конечно же, будем всегда его помнить. Добрая, вечная ему память, земля ему пухом. Мои соболезнования его родным и близким, мы скорбим вместе с вами", — сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что свою жизнь без остатка Николай Иванович посвятил своей Родине, своему народу, прошёл путь от заводских цехов до председателя Совета министров СССР и в новой России продолжил активную государственную и политическую деятельность. По словам Матвиенко, из-за выдающихся качеств именно Рыжкову было поручено руководить работой по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, разрушительного землетрясения в Армении. Она также поблагодарила армянскую делегацию, которая приехала на церемонию прощания.

Авторы Татьяна Миссуми