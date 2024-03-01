Матвиенко у гроба и делегация из Армении: В храме Христа Спасителя простились с последним премьером СССР
В Москве простились с бывшим главой правительства СССР Николаем Рыжковым
В Москве простились с Николаем Рыжковым. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв
В храме Христа Спасителя в Москве простились с бывшим главой правительства СССР Николаем Рыжковым, который скончался на 95-м году жизни 28 февраля. Похоронят политика на Троекуровском кладбище.
На церемонию прощания в том числе пришли экс-премьер Советского государства Дмитрий Мезенцев, первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов, сенатор Виктор Бондарев, политик Григорий Явлинский, депутат Госдумы Геннадий Зюганов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Речь на траурной церемонии произнесла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нам его очень не хватает. Общения с ним. И отсутствие его в зале заседаний как-то очень заметно. Мы благодарны ему за всё. Мы, конечно же, будем всегда его помнить. Добрая, вечная ему память, земля ему пухом. Мои соболезнования его родным и близким, мы скорбим вместе с вами", — сказала спикер Совфеда.
Она отметила, что свою жизнь без остатка Николай Иванович посвятил своей Родине, своему народу, прошёл путь от заводских цехов до председателя Совета министров СССР и в новой России продолжил активную государственную и политическую деятельность. По словам Матвиенко, из-за выдающихся качеств именно Рыжкову было поручено руководить работой по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, разрушительного землетрясения в Армении. Она также поблагодарила армянскую делегацию, которая приехала на церемонию прощания.
Напомним, 28 февраля ушёл из жизни Николай Рыжков, которому было 94 года. Он известен как последний глава правительства СССР. Сообщалось, что политика похоронят на Троекуровском кладбище 1 марта. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье политика. Глава государства назвал его настоящим патриотом и порядочным человеком.