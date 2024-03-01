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1 марта, 17:40

СМИ раскрыли подноготную отношений Макрона и Шольца, которые стали ухудшаться ещё с 2018-го

Bloomberg: Разногласия между Макроном и Шольцем возросли из-за поддержки Украины

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает канцлера ФРГ Олафа Шольца человеком без смелости и амбиций. В то же время в Берлине уверены, что французский лидер делает много голословных заявлений. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"В Берлине на Макрона смотрят как на монархическую фигуру, у которой лучше получается объявлять о грандиозных стратегиях, чем их осуществлять", — говорится в материале.

Советники канцлера подтвердили, что между двумя политиками наблюдается разлад. Так, в свою очередь, Макрон считает, что немецкий представитель не имеет ни смелости, ни амбиций и способен думать только в краткосрочной перспективе.

К слову, сценарий отношений Макрона и Шольца претерпел изменения ещё в 2018 году, когда канцлер ФРГ призвал передать место Франции в Совбезе ООН. В нынешней же ситуации инициатива французского лидера о перспективах отправки войск на Украину не устраивает канцелярию немецкого представителя, обладающую противоположным мнением.

Шольц объяснил, почему воздерживается от передачи Украине ракет Taurus
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Ранее Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже допустил, что военные стран Запада могут оказаться на Украине. Позднее кабмин ФРГ заявил, что никто не поддержал инициативу французского лидера. Канцлер Олаф Шольц в свою очередь заверил в том, что войска стран ЕС и НАТО не появятся на Украине. По его словам, мнение западных лидеров в этом вопросе единодушно.

Владимир Озеров
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