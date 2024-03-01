СМИ раскрыли подноготную отношений Макрона и Шольца, которые стали ухудшаться ещё с 2018-го

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает канцлера ФРГ Олафа Шольца человеком без смелости и амбиций. В то же время в Берлине уверены, что французский лидер делает много голословных заявлений. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"В Берлине на Макрона смотрят как на монархическую фигуру, у которой лучше получается объявлять о грандиозных стратегиях, чем их осуществлять", — говорится в материале.

Советники канцлера подтвердили, что между двумя политиками наблюдается разлад. Так, в свою очередь, Макрон считает, что немецкий представитель не имеет ни смелости, ни амбиций и способен думать только в краткосрочной перспективе.