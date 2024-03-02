Глава Минздрава ФРГ призвал здравоохранение готовиться к "военным конфликтам"
Карл Лаутербах. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Carsten Koall
Немецкая система здравоохранения должна быть лучше готова к будущим пандемиям, крупным катастрофам и "возможным военным конфликтам", заявил глава Минздрава Федеративной Республики Карл Лаутербах. Чиновник призвал к "поворотному моменту" в данном вопросе.
"Тем более что в случае ситуации, в которой участник союза обязан оказать союзнику помощь, Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран", — сказал он в беседе с Neue Osnabruecker Zeitung.
По мнению главы ведомства, это приобрело ещё большее значение в свете продолжающегося конфликта на Украине. Решить проблему предлагается законопроектом, который представят летом. Берлин намерен дать понять врачам, больницам и другим органам здравоохранения, что им нужно делать. Речь идёт о "чётких полномочиях" — например, для распределения большого числа раненых по немецким клиникам.
"Было бы глупо говорить, что мы не готовимся к военному конфликту — и тогда он не наступит. По логике, в Бундесвере не было бы необходимости. Ничего не делать — это не вариант", — добавил министр.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к гипотетическому противостоянию на территории Европы. В частности, к боевым действиям с Россией. При этом министр признал, что сейчас вероятность такого конфликта практически нулевая. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков тогда пояснил, какую цель преследуют европейские политики, пугая потенциальной возможностью вооружённого конфликта с Российской Федерацией. По его мнению, Запад хочет отвлечь внимание жителей своих стран от проблем с экономикой.