Глава Минздрава ФРГ призвал здравоохранение готовиться к "военным конфликтам"

Немецкая система здравоохранения должна быть лучше готова к будущим пандемиям, крупным катастрофам и "возможным военным конфликтам", заявил глава Минздрава Федеративной Республики Карл Лаутербах. Чиновник призвал к "поворотному моменту" в данном вопросе.

"Тем более что в случае ситуации, в которой участник союза обязан оказать союзнику помощь, Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран", — сказал он в беседе с Neue Osnabruecker Zeitung.

По мнению главы ведомства, это приобрело ещё большее значение в свете продолжающегося конфликта на Украине. Решить проблему предлагается законопроектом, который представят летом. Берлин намерен дать понять врачам, больницам и другим органам здравоохранения, что им нужно делать. Речь идёт о "чётких полномочиях" — например, для распределения большого числа раненых по немецким клиникам.