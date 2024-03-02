Лавров не подтвердил обсуждения в Армении о пограничниках РФ в аэропорту Еревана

Москва не может подтвердить информацию о том, что власти Армении обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

"Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство", — подчеркнул Лавров.

Министр пояснил, что некоторые деятели из Армении называют сотрудничество Еревана с Москвой в последние три десятилетия ошибкой. По словам Лаврова, это довольно показательная позиция с их стороны. Кроме того, отсюда же следуют оценки деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая якобы не выполнила свои обязательства перед Ереваном, уточнил глава МИД РФ.