Лавров не подтвердил обсуждения в Армении о пограничниках РФ в аэропорту Еревана
Москва не может подтвердить информацию о том, что власти Армении обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.
"Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство", — подчеркнул Лавров.
Министр пояснил, что некоторые деятели из Армении называют сотрудничество Еревана с Москвой в последние три десятилетия ошибкой. По словам Лаврова, это довольно показательная позиция с их стороны. Кроме того, отсюда же следуют оценки деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая якобы не выполнила свои обязательства перед Ереваном, уточнил глава МИД РФ.
Лавров обратил внимание, что лживым является и утверждение официальных лиц о том, что в сентябре 2020 года Россия спровоцировала нападение Азербайджана на Армению. Глава МИД РФ задался вопросом, с какой целью этот обман внедряется в сознание армянского народа и тех, кто наблюдает за ситуацией со стороны.
Как сообщал Life.ru, 27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть ереванский аэропорт Звартноц. Размещение пограничников РФ там регламентировано документом, подписанным Службой нацбезопасности Армении и ФСБ России. В МИД России назвали очередной выпад Еревана недружественным. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Армения стремится выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами.
ТАСС / Photolure