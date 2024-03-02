Российская ПВО сбила дрон над белгородским селом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над селом Новая Деревня в Белгородской области. Об этом в субботу, 2 марта, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.