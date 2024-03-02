Российская ПВО сбила дрон над белгородским селом
Гладков: ПВО сбила беспилотник над селом Новая Деревня в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над селом Новая Деревня в Белгородской области. Об этом в субботу, 2 марта, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. Ранее сегодня украинский беспилотник сбросил взрывчатку на окраине села Щетиновка.
Также Life.ru писал, что 1 марта российская ПВО уничтожила один дрон в Белгородской области. Атака была предпринята ночью. Позже Минобороны РФ сообщило о новом сбитом украинском беспилотнике в регионе.
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