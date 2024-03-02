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2 марта, 13:36

Российская ПВО сбила дрон над белгородским селом

Гладков: ПВО сбила беспилотник над селом Новая Деревня в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над селом Новая Деревня в Белгородской области. Об этом в субботу, 2 марта, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. Ранее сегодня украинский беспилотник сбросил взрывчатку на окраине села Щетиновка.

В Белгородской области ликвидирован очередной украинский беспилотник
В Белгородской области ликвидирован очередной украинский беспилотник

Также Life.ru писал, что 1 марта российская ПВО уничтожила один дрон в Белгородской области. Атака была предпринята ночью. Позже Минобороны РФ сообщило о новом сбитом украинском беспилотнике в регионе.

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Никита Осипов
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