Второй за день дрон ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Гладков: В Шебекинском городском округе сбит беспилотник ВСУ самолётного типа
Ещё один беспилотник ВСУ уничтожен российскими системами ПВО в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе посёлка Батрацкая Дача", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, в настоящее время оперативные службы выясняют, были ли последствия на земле. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Несколько часов назад Гладков сообщал о другом сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике. По его данным, БПЛА самолётного типа был уничтожен над селом Новая Деревня. До этого днём 2 марта сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатку на окраине белгородского села Щетиновка. В результате инцидента пострадавших нет.
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