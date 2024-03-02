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2 марта, 17:09

Второй за день дрон ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Гладков: В Шебекинском городском округе сбит беспилотник ВСУ самолётного типа

Ещё один беспилотник ВСУ уничтожен российскими системами ПВО в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО сбит БПЛА самолётного типа в районе посёлка Батрацкая Дача", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в настоящее время оперативные службы выясняют, были ли последствия на земле. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Несколько часов назад Гладков сообщал о другом сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике. По его данным, БПЛА самолётного типа был уничтожен над селом Новая Деревня. До этого днём 2 марта сообщалось, что украинский дрон сбросил взрывчатку на окраине белгородского села Щетиновка. В результате инцидента пострадавших нет.

Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовано четыре дрона ВСУ
Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовано четыре дрона ВСУ
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Shutterstock

Наталья Исакова
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