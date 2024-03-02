Второй за день дрон ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Ещё один беспилотник ВСУ уничтожен российскими системами ПВО в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе посёлка Батрацкая Дача", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в настоящее время оперативные службы выясняют, были ли последствия на земле. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

