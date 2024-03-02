"Такого нет нигде": Политолог объяснил, чем Россия уникальна для молодёжи
Политолог Гераскин: ВФМ подтверждает желание молодёжи продвигать свои идеи
Работа Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" подтверждает, что молодёжи важно продвигать свои инициативы и развиваться. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог, член экспертного клуба "Дигория", аналитик Центра политической конъюнктуры, финалист конкурса "Лидеры возрождения — Луганская Народная Республика" Илья Гераскин. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин делает страну одним из центров молодёжной политики, где есть широкие возможности и инфраструктура для реализации амбиций.
Как проходит Всемирный фестиваль молодёжи в "Сириусе". Видео © Life.ru
"Россия за последнее время стала лидером в реализации молодёжных проектов, продвижения молодёжных инициатив, формирования социальных лифтов для молодёжи. Нигде в мире нет такого колоссального количества институтов, профильных образовательных платформ, карьерных институтов для молодых людей. Организация форума подтверждает, что интерес к этому есть во всём мире и запрос есть у молодёжи всего мира на это. Россия является флагманом индустрии", — отметил он.
По словам эксперта, фестиваль показывает и то, что Путин — один из самых популярных и авторитетных политиков в мире, ведь молодёжь трудно обмануть, она "чувствует любую фальшь".
"[Всемирный фестиваль молодёжи] — подтверждение популярности нашего лидера, того, что он является примером управленца для многих людей и вдохновляет ребят по всему миру с точки зрения того, как можно отстаивать свою позицию на дипломатическом треке и как важно быть профессионалом в своей среде и разбираться в различных вопросах, чтобы реализовывать полностью свой потенциал", — добавил он.
Гераскин подчеркнул, что Путин верит в молодёжь и в её созидательную энергию, которая способствует становлению справедливого мироустройства.
"Новое поколение людей по всему миру не мыслит категорически, не мыслит парадигмально, молодёжь действительно хочет свободы и возможностей. И эти свободы и возможности полноценно, на постоянной основе возможно претворять в жизнь только в России. Поскольку в России есть для этого все ресурсы", — сказал собеседник Life.ru.
По его мнению, фестиваль лишний раз подтверждает, что Россия способна организовать мероприятия на высоком уровне. Политолог уверен, что по итогам форума будет создано международное молодёжное сообщество, которое объединит лидеров будущего по всему миру. Как отметил эксперт, это "один из кирпичиков нашей мягкой силы, которая способна изменить мир к лучшему в ближайшие десятилетия".
Как сообщал Life.ru, 2 марта в "Сириусе" прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие, призванное развивать международное молодёжное сотрудничество, организовано по указу президента РФ Владимира Путина. Участие в фестивале принимают свыше 90 тысяч человек из более чем 170 государств.
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