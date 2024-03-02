"Такого нет нигде": Политолог объяснил, чем Россия уникальна для молодёжи

Работа Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" подтверждает, что молодёжи важно продвигать свои инициативы и развиваться. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог, член экспертного клуба "Дигория", аналитик Центра политической конъюнктуры, финалист конкурса "Лидеры возрождения — Луганская Народная Республика" Илья Гераскин. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин делает страну одним из центров молодёжной политики, где есть широкие возможности и инфраструктура для реализации амбиций.

Как проходит Всемирный фестиваль молодёжи в "Сириусе". Видео © Life.ru

"Россия за последнее время стала лидером в реализации молодёжных проектов, продвижения молодёжных инициатив, формирования социальных лифтов для молодёжи. Нигде в мире нет такого колоссального количества институтов, профильных образовательных платформ, карьерных институтов для молодых людей. Организация форума подтверждает, что интерес к этому есть во всём мире и запрос есть у молодёжи всего мира на это. Россия является флагманом индустрии", — отметил он.

По словам эксперта, фестиваль показывает и то, что Путин — один из самых популярных и авторитетных политиков в мире, ведь молодёжь трудно обмануть, она "чувствует любую фальшь".

"[Всемирный фестиваль молодёжи] — подтверждение популярности нашего лидера, того, что он является примером управленца для многих людей и вдохновляет ребят по всему миру с точки зрения того, как можно отстаивать свою позицию на дипломатическом треке и как важно быть профессионалом в своей среде и разбираться в различных вопросах, чтобы реализовывать полностью свой потенциал", — добавил он.

Гераскин подчеркнул, что Путин верит в молодёжь и в её созидательную энергию, которая способствует становлению справедливого мироустройства.

"Новое поколение людей по всему миру не мыслит категорически, не мыслит парадигмально, молодёжь действительно хочет свободы и возможностей. И эти свободы и возможности полноценно, на постоянной основе возможно претворять в жизнь только в России. Поскольку в России есть для этого все ресурсы", — сказал собеседник Life.ru.