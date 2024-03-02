Шольцу предрекли крах карьеры из-за слитого разговора немецких военных
Эксперт Маркелов: Шольцу грозит крах из-за перехвата разговора из Бундесвера
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © shutterstock
Своим разговором о бомбардировке Крымского моста ракетами Taurus, который был перехвачен, офицеры Бундесвера наверняка нарушили несколько внутренних положений. И это может отразиться на карьере канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" заявил политолог Сергей Маркелов.
Он предрёк дисциплинарные проблемы для виновных, но уточнил, что головы, вероятно, не полетят, а проследить, разрушена ли из-за этого чья-то военная карьера, будет сложно.
Эксперт также назвал перехват разговора военных "чёрным лебедем" для Шольца. Правда, по его словам, скорее всего, образ политика сильно не изменится, ведь на нём негде ставить печать, а его рейтинги одобрения неуклонно снижаются, приближая завершение политической карьеры.
"Шольц обрушил экономику ФРГ, стал причиной последних конфликтов в Брюсселе, имеет системный конфликт с Макроном. Это ещё одна причина для следящих за внутриполитической ситуацией в Германии поставить себе галочку, что Шольц не понимает сегодняшнюю модель эффективного лидера Евросоюза", — заявил Маркелов.
Life.ru ранее писал, что слитая аудиозапись переговоров немецких офицеров об атаке на Крымский мост вызвала бурную реакцию в России. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал потребовать от Бундестага проведения расследования, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к немецким СМИ с призывом задать вопрос на эту тему её коллеге Анналене Бербок, а глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Москве доподлинно известно о деятельности НАТО на Украине.