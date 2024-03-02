Шольцу предрекли крах карьеры из-за слитого разговора немецких военных

Своим разговором о бомбардировке Крымского моста ракетами Taurus, который был перехвачен, офицеры Бундесвера наверняка нарушили несколько внутренних положений. И это может отразиться на карьере канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" заявил политолог Сергей Маркелов.

Он предрёк дисциплинарные проблемы для виновных, но уточнил, что головы, вероятно, не полетят, а проследить, разрушена ли из-за этого чья-то военная карьера, будет сложно.

Эксперт также назвал перехват разговора военных "чёрным лебедем" для Шольца. Правда, по его словам, скорее всего, образ политика сильно не изменится, ведь на нём негде ставить печать, а его рейтинги одобрения неуклонно снижаются, приближая завершение политической карьеры.