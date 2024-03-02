Патриарх Кирилл назвал рабством мир без справедливости и единомыслия
Патриарх Кирилл: Мир без справедливости и единомыслия — это форма рабства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Мир, в котором нет справедливости и единомыслия, представляет собой одну из форм рабства. Такую мысль высказал на Всемирном фестивале молодёжи в "Сириусе" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Не может быть мира без единомыслия, не может быть мира без справедливости. Мир без справедливости — это одна из форм рабства. Если под крышей этого мира творится беззаконие, страдают люди — это не мир, а рабство", — сообщил патриарх.
Он напомнил, что для формирования свободной и творческой личности в качестве обязательного условия нужна свобода политического выбора. Патриарх также добавил, что без духовного развития человечество может себя истребить и вероятность этого усиливается из-за существования ядерного оружия.
Напомним, 2 марта в "Сириусе" прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие организовано по указу президента РФ Владимира Путина и призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Участие в фестивале примут свыше 90 тысяч человек из более чем 170 стран. Один из участников СВО — Виктор Симчук — приехал на мероприятие и заявил, что иностранцы обязательно расскажут о России после фестиваля.