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2 марта, 20:34

Патриарх Кирилл назвал рабством мир без справедливости и единомыслия

Патриарх Кирилл: Мир без справедливости и единомыслия — это форма рабства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей

Мир, в котором нет справедливости и единомыслия, представляет собой одну из форм рабства. Такую мысль высказал на Всемирном фестивале молодёжи в "Сириусе" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Не может быть мира без единомыслия, не может быть мира без справедливости. Мир без справедливости — это одна из форм рабства. Если под крышей этого мира творится беззаконие, страдают люди — это не мир, а рабство", — сообщил патриарх.

Он напомнил, что для формирования свободной и творческой личности в качестве обязательного условия нужна свобода политического выбора. Патриарх также добавил, что без духовного развития человечество может себя истребить и вероятность этого усиливается из-за существования ядерного оружия.

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Напомним, 2 марта в "Сириусе" прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие организовано по указу президента РФ Владимира Путина и призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Участие в фестивале примут свыше 90 тысяч человек из более чем 170 стран. Один из участников СВО — Виктор Симчук — приехал на мероприятие и заявил, что иностранцы обязательно расскажут о России после фестиваля.

Анатолий Симоненко
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