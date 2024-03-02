Патриарх Кирилл назвал рабством мир без справедливости и единомыслия

Мир, в котором нет справедливости и единомыслия, представляет собой одну из форм рабства. Такую мысль высказал на Всемирном фестивале молодёжи в "Сириусе" Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Не может быть мира без единомыслия, не может быть мира без справедливости. Мир без справедливости — это одна из форм рабства. Если под крышей этого мира творится беззаконие, страдают люди — это не мир, а рабство", — сообщил патриарх.