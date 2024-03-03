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3 марта, 07:17

В Ингушетии продолжает действовать режим КТО, боевиков уничтожают

РИА "Новости": В Ингушетии силовики продолжают нейтрализовывать боевиков

В ингушском Карабулаке продолжаются действия по нейтрализации боевиков. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.

"Идут активные мероприятия по нейтрализации боевиков", — сказал собеседник РИА "Новости".

Раскрыты подробности о режиме КТО в Ингушетии
Раскрыты подробности о режиме КТО в Ингушетии

Напомним, вечером 2 марта в Карабулаке ввели режим КТО из-за боевиков, занявших квартиру на улице Осканова. Они вступили в перестрелку с силовиками. В городе слышны выстрелы и взрывы. Известно, что преступники намеревались совершить теракты.

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ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Константинов
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