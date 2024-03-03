В Ингушетии после ликвидации шестерых боевиков отменили режим КТО
В части ингушского города Карабулака отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом говорится в сообщении оперативного штаба в регионе. Операция по ликвидации шестерых боевиков проводилась в районе четырёх улиц — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.
"Принято решение о снятии режима КТО, действовавшего с 19 часов 30 минут 2 марта 2024 года на части территории города Карабулака", — говорится в сообщении оперштаба республики.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в свою очередь назвал грамотными действия спецназа ФСБ по ликвидации боевиков в Карабулаке. Самое главное, по его словам, что обошлось без жертв среди силовиков и мирного населения. Руководитель региона также сообщил, что поручил Правительству Ингушетии в оперативном порядке организовать работу по установлению и оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим в ходе КТО.
Напомним, вечером 2 марта в части Карабулака ввели режим КТО, в городе звучали стрельба и взрывы. Силовики приступили к ликвидации группы боевиков, засевших в квартире многоквартирного дома. Стрельба прекратилась только сегодня днём. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате КТО были уничтожены шестеро боевиков, которые до этого совершили нападение на пост ДПС и убили трёх сотрудников полиции в 2023 году. В ведомстве уточнили, что преступники являлись приверженцами ИГИЛ*.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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