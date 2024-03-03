Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации в ингушском городе Карабулаке, в ходе которой было ликвидировано шестеро боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.