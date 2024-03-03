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3 марта, 17:46

Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации в ингушском городе Карабулаке, в ходе которой было ликвидировано шестеро боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, вечером 2 марта в части Карабулака ввели режим КТО, в городе звучали стрельба и взрывы. Силовики приступили к ликвидации группы боевиков, засевших в квартире многоквартирного дома. Стрельба прекратилась только сегодня днём. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате КТО были уничтожены шестеро боевиков, которые до этого совершили нападение на пост ДПС и убили трёх сотрудников полиции в 2023 году. В ведомстве уточнили, что преступники являлись приверженцами ИГИЛ*.

В Ингушетии после ликвидации шестерых боевиков отменили режим КТО
В Ингушетии после ликвидации шестерых боевиков отменили режим КТО

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Telegram / "Розыск Ингушетия"

Наталья Исакова
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