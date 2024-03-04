Песков заявил, что Путин в режиме онлайн получает данные об успехах на фронте
Президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин обладает всей полнотой информации об успехах российских военных в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 4 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте, и, конечно, о таких примечательных успехах военных ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, и президент обладает всей полнотой информации", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 26 февраля на Авдеевском направлении был уничтожен первый Abrams, стоящий на вооружении ВСУ. Подбили машину бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. Комментируя это, в Кремле предрекли печальную судьбу остальным "Абрамсам" в зоне проведения СВО. Тем временем актёр Иван Охлобыстин пообещал премию в десять миллионов рублей военнослужащим, уничтожившим машину.