Песков заявил, что Путин в режиме онлайн получает данные об успехах на фронте

Президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин обладает всей полнотой информации об успехах российских военных в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 4 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте, и, конечно, о таких примечательных успехах военных ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, и президент обладает всей полнотой информации", — сказал представитель Кремля.