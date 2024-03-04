В ВОЗ сообщили о 10 умерших от голода детях в больнице на севере Газы
Глава ВОЗ Гебреисус: 10 детей умерли от голода в больнице на севере Газы
Десять детей скончались от голода в больнице "Камаль Адван" на севере сектора Газа. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети Х (бывший Twitter).
По его словам, эксперты ВОЗ во время посещения больниц "Аль-Ауда" и "Камаль Адван" зафиксировали серьёзный уровень недоедания, дефицит топлива, продуктов и медицинских препаратов. Единственная детская больница, где от голода умерли дети, сейчас переполнена пациентами. Ситуацию в "Аль-Ауде" Гебреисус назвал "особенно ужасной", так как один из корпусов попросту разрушен.
Между тем в Минздраве Газы утверждают, что в больнице "Камаль Адван" от голода и обезвоживания погибли 15 детей. Также под угрозой жизни ещё шестерых несовершеннолетних, находящихся в реанимации.
Ранее в Минздраве Газы раскрыли число палестинцев, погибших с начала эскалации конфликта. Так, на данный момент речь идёт уже о более чем 30,3 тысячи человек. Тем временем сообщается, что стороны близки к перемирию.
TACC / EPA