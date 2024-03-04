Регион

Уведомления отключены

4 марта, 20:50

Зеленский анонсировал новые назначения в Силах обороны Украины

Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в украинских войсках. О новых назначениях в Силах обороны Украины он сообщил в телеграм-канале.

"Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны", — написал Зеленский.

Песков: Смена командования ВСУ не изменит ход СВО
Песков: Смена командования ВСУ не изменит ход СВО

Напомним, 4 марта стало известно о том, что командующий Силами поддержки ВСУ Дмитрий Герега уволен со своего поста. На эту должность был назначен бывший начальник инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ Александр Яковец. А 8 февраля Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Он встал на эту должность после отстранения Валерия Залужного, который получил звание Героя Украины после того, как покинул свой пост.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров