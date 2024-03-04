Зеленский анонсировал новые назначения в Силах обороны Украины
Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в украинских войсках. О новых назначениях в Силах обороны Украины он сообщил в телеграм-канале.
"Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны", — написал Зеленский.
Напомним, 4 марта стало известно о том, что командующий Силами поддержки ВСУ Дмитрий Герега уволен со своего поста. На эту должность был назначен бывший начальник инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ Александр Яковец. А 8 февраля Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского, который родом из Владимирской области, где сейчас проживают его мать, отец и брат. Он встал на эту должность после отстранения Валерия Залужного, который получил звание Героя Украины после того, как покинул свой пост.
t.me / Zelenskiy / Official