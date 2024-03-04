Зеленский анонсировал новые назначения в Силах обороны Украины

Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в украинских войсках. О новых назначениях в Силах обороны Украины он сообщил в телеграм-канале.

"Реальные боевые командиры с фронта из бригад привлечены к наработке решений. Сегодня я согласовал и подписал ряд необходимых новых кадровых назначений для Сил обороны", — написал Зеленский.