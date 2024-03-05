Фонд покойной певицы Шинейд О’Коннор призвал Трампа прекратить использовать её песни

Речь идёт о композиции Nothing Compares 2 U американского музыканта Принса в исполнении О’Коннор. В заявлении представителей певицы указано, что они были шокированы узнав, что Трамп использует культовую песню на своих политических митингах.

"Не будет преувеличением сказать, что Шинейд испытывала бы отвращение и боль и была бы оскорблена тем фактом, что её работа была использована таким образом человеком, которого она сама называла "библейским дьяволом". Как хранители её наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его соратники немедленно прекратили использовать её музыку", — указано в заявлении.