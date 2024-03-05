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4 марта, 23:16

Фонд покойной певицы Шинейд О’Коннор призвал Трампа прекратить использовать её песни

Фонд певицы Шинейд О’Коннор призвал Трампа не использовать её песни на митингах

Ирландская певица и композитор Шинейд О&#x27;Коннор и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Коллаж Life.ru / ТАСС / XMB / AP / shutterstock

Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Коллаж Life.ru / ТАСС / XMB / AP / shutterstock

Представители покойной ирландской певицы Шинейд О'Коннор потребовали от экс-лидера США Дональда Трампа прекратить использовать её композиции в ходе текущей избирательной кампании в США. Заявление лейбла Chrysalis Records и фонда, распоряжающегося наследием исполнительницы, приводит издание Variety.

Речь идёт о композиции Nothing Compares 2 U американского музыканта Принса в исполнении О’Коннор. В заявлении представителей певицы указано, что они были шокированы узнав, что Трамп использует культовую песню на своих политических митингах.

"Не будет преувеличением сказать, что Шинейд испытывала бы отвращение и боль и была бы оскорблена тем фактом, что её работа была использована таким образом человеком, которого она сама называла "библейским дьяволом". Как хранители её наследия, мы требуем, чтобы Дональд Трамп и его соратники немедленно прекратили использовать её музыку", — указано в заявлении.

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Напомним, что певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет 26 июля 2023 года. Последний душераздирающий пост в соцсети X вокалистка опубликовала 17 июля прошлого года, выложив архивную фотографию с сыном Шейном, который покончил с собой в январе 2022 года. Недавно стало известно, что исполнительница скончалась от естественных причин.

Оксана Попова
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