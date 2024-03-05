Буддийский лама дал россиянам важный совет в преддверии выборов президента

Буддийский лама, председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) призвал россиян принять участие в голосовании на выборах президента, которые пройдут 15–17 марта. По его словам, на фоне антироссийских санкций и специальной военной операции волеизъявление россиян приобрело ещё большую важность.

По словам Киришова, буддизм учит тому, что человек сам несёт ответственность за свою жизнь и за своё будущее.