Буддийский лама дал россиянам важный совет в преддверии выборов президента
Геше Йонтен рассказал, как голосование на выборах связано с учением буддизма
Геше Йонтен, буддийский монах, председатель Центрального духовного управления буддистов, член Общественной палаты РФ. Фото © vk.com / Сергей Киришов
Буддийский лама, председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) призвал россиян принять участие в голосовании на выборах президента, которые пройдут 15–17 марта. По его словам, на фоне антироссийских санкций и специальной военной операции волеизъявление россиян приобрело ещё большую важность.
По словам Киришова, буддизм учит тому, что человек сам несёт ответственность за свою жизнь и за своё будущее.
"Выборы президента страны — это, пожалуй, одно из самых ответственных событий нашей жизни, особенно сейчас, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, когда идёт специальная военная операция, когда от каждого действия руководителя страны зависит всё наше будущее", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, что на предстоящих выборах президента России граждане смогут проголосовать за одного из четырёх кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Досрочное голосование уже стартовало, оно продлится до 14 марта. Также уже проголосовать могут россияне, проживающие за пределами РФ.