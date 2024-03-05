Названы 7 стоп-фраз, которые никогда не скажет хороший фитнес-тренер Эксперт Костюнина: Профессиональный тренер не заставит заниматься через боль 5 марта, 10:37 Профессиональный тренер не будет давать нереалистичных обещаний или гарантий результата. Обложка © Unsplash

Когда вы впервые приходите в спортивный зал, одно из самых непростых решений — это выбор фитнес-тренера. На первый взгляд сложно выделить профессионала, того, кто действительно будет заинтересован в вашем результате и постарается найти с вами общий язык. Но есть некоторые маркеры, опираясь на которые можно сделать вывод о том, что не стоит сотрудничать с этим специалистом. Эти маркеры Life.ru назвала фитнес-тренер, нутрициолог, специалист по спортивному питанию Виктория Костюнина.

Стоп-фраза № 1: "Ты просто ленишься"

Если сегодня вы не в состоянии поднять привычный вес или выполнять упражнения в обычном для вас темпе, профессиональный тренер никогда не попытается обвинить вас в лени. Вместо этого он постарается выяснить причину того, почему сегодня вы не в форме, отмечает Костюнина.

Стоп-фраза № 2: "Нет боли — нет результата"

Серьёзные, интенсивные тренировки могут доставлять небольшой дискомфорт. Например, выполняя приседания, нормально чувствовать усталость и жжение в ногах и ягодицах в конце подхода. Что ненормально, так это чувствовать боль при выполнении упражнения. Если тренер придерживается позиции "без боли нет результата", значит, пришла пора поменять специалиста. Виктория Костюнина Фитнес-тренер, нутрициолог, специалист по спортивному питанию

Стоп-фраза № 3: "Ты всё делаешь неправильно"

Большинство тех, кто начинает ходить в зал, — новички в занятиях спортом, а им простительно не знать особенностей выполнения того или иного упражнения или других нюансов. Если бы каждый изначально владел такими знаниями, фитнес-тренеры остались бы без работы, поэтому профессионал никогда не будет стыдить вас за то, что вы чего-то не знаете.

Стоп-фраза № 4: "Если хочешь результат, начинай пить добавки"

Пищевые добавки, в том числе и протеиновые коктейли, — это не волшебные таблетки, они не работают сами по себе, предупреждает нутрициолог. В некоторых случаях их приём оправдан и может помочь набрать нужную форму, особенно тем, кто занимается спортом профессионально или готовится к спортивным выступлениям, но они вовсе не обязательны для всех и каждого, кто приходит в фитнес-зал.

Стоп-фраза № 5: "Это упражнение избавит тебя от жира на животе"

Мнение о том, что то или иное упражнение сможет избавить от лишних жировых отложений в области бёдер, талии или живота, — миф. Настоящий профессионал не станет вводить вас в заблуждение, а объяснит, что похудение — это процесс, в который вовлечён весь организм, и залог похудения — общие регулярные физические нагрузки, восстановление и правильное сбалансированное питание.

Стоп-фраза № 6: "Через месяц будешь как Шварценеггер"

Важное качество персонального тренера — честность. Профессионал никогда не будет давать нереалистичных обещаний или гарантий успеха. Вместо этого он постарается обратить внимание на важнейшие условия достижения хорошего результата: ваше желание и добросовестное отношение к тренировкам и питанию.

Стоп-фраза № 7: "Чтобы быстрее похудеть, можно вообще не есть"

Самая распространённая ошибка, которая указывает на неквалифицированного тренера. В наше время важно развитие тренера как нутрициолога тоже, так как это взаимосвязано. Чаще всего клиент помимо тренировок хочет услышать и рекомендации по питанию, чтобы быстрее прийти в форму. А форма делается на кухне, подчеркнула Костюнина. Поэтому важно, чтобы организм получал все нутриенты для качественного восстановления, а это = здоровый организм и красивая фигура.

Но мало просто купить абонемент в спортзал и найти тренера. Для большей эффективности необходимо поставить себе реалистичную цель и составить план тренировок. Как не бросить спортзал после первого занятия, читайте в материале Life.ru.