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Названы 7 стоп-фраз, которые никогда не скажет хороший фитнес-тренер

Эксперт Костюнина: Профессиональный тренер не заставит заниматься через боль

5 марта, 10:37
Профессиональный тренер не будет давать нереалистичных обещаний или гарантий результата. Обложка © Unsplash

Профессиональный тренер не будет давать нереалистичных обещаний или гарантий результата. Обложка © Unsplash

Когда вы впервые приходите в спортивный зал, одно из самых непростых решений — это выбор фитнес-тренера. На первый взгляд сложно выделить профессионала, того, кто действительно будет заинтересован в вашем результате и постарается найти с вами общий язык. Но есть некоторые маркеры, опираясь на которые можно сделать вывод о том, что не стоит сотрудничать с этим специалистом. Эти маркеры Life.ru назвала фитнес-тренер, нутрициолог, специалист по спортивному питанию Виктория Костюнина.

Стоп-фраза № 1: "Ты просто ленишься"

Если сегодня вы не в состоянии поднять привычный вес или выполнять упражнения в обычном для вас темпе, профессиональный тренер никогда не попытается обвинить вас в лени. Вместо этого он постарается выяснить причину того, почему сегодня вы не в форме, отмечает Костюнина.

Стоп-фраза № 2: "Нет боли — нет результата"

Серьёзные, интенсивные тренировки могут доставлять небольшой дискомфорт. Например, выполняя приседания, нормально чувствовать усталость и жжение в ногах и ягодицах в конце подхода. Что ненормально, так это чувствовать боль при выполнении упражнения. Если тренер придерживается позиции "без боли нет результата", значит, пришла пора поменять специалиста.

Виктория Костюнина

Фитнес-тренер, нутрициолог, специалист по спортивному питанию

Серьёзные, интенсивные тренировки могут доставлять небольшой дискомфорт. Например, выполняя приседания, нормально чувствовать усталость и жжение в ногах и ягодицах в конце подхода. Что ненормально, так это чувствовать боль при выполнении упражнения. Если тренер придерживается позиции "без боли нет результата", значит, пришла пора поменять специалиста.
Серьёзные, интенсивные тренировки могут доставлять небольшой дискомфорт. Например, выполняя приседания, нормально чувствовать усталость и жжение в ногах и ягодицах в конце подхода. Что ненормально, так это чувствовать боль при выполнении упражнения. Если тренер придерживается позиции "без боли нет результата", значит, пришла пора поменять специалиста.

Стоп-фраза № 3: "Ты всё делаешь неправильно"

Большинство тех, кто начинает ходить в зал, — новички в занятиях спортом, а им простительно не знать особенностей выполнения того или иного упражнения или других нюансов. Если бы каждый изначально владел такими знаниями, фитнес-тренеры остались бы без работы, поэтому профессионал никогда не будет стыдить вас за то, что вы чего-то не знаете.

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Стоп-фраза № 4: "Если хочешь результат, начинай пить добавки"

Пищевые добавки, в том числе и протеиновые коктейли, — это не волшебные таблетки, они не работают сами по себе, предупреждает нутрициолог. В некоторых случаях их приём оправдан и может помочь набрать нужную форму, особенно тем, кто занимается спортом профессионально или готовится к спортивным выступлениям, но они вовсе не обязательны для всех и каждого, кто приходит в фитнес-зал.

Стоп-фраза № 5: "Это упражнение избавит тебя от жира на животе"

Мнение о том, что то или иное упражнение сможет избавить от лишних жировых отложений в области бёдер, талии или живота, — миф. Настоящий профессионал не станет вводить вас в заблуждение, а объяснит, что похудение — это процесс, в который вовлечён весь организм, и залог похудения — общие регулярные физические нагрузки, восстановление и правильное сбалансированное питание.

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Стоп-фраза № 6: "Через месяц будешь как Шварценеггер"

Важное качество персонального тренера — честность. Профессионал никогда не будет давать нереалистичных обещаний или гарантий успеха. Вместо этого он постарается обратить внимание на важнейшие условия достижения хорошего результата: ваше желание и добросовестное отношение к тренировкам и питанию.

Стоп-фраза № 7: "Чтобы быстрее похудеть, можно вообще не есть"

Самая распространённая ошибка, которая указывает на неквалифицированного тренера. В наше время важно развитие тренера как нутрициолога тоже, так как это взаимосвязано. Чаще всего клиент помимо тренировок хочет услышать и рекомендации по питанию, чтобы быстрее прийти в форму. А форма делается на кухне, подчеркнула Костюнина. Поэтому важно, чтобы организм получал все нутриенты для качественного восстановления, а это = здоровый организм и красивая фигура.

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Но мало просто купить абонемент в спортзал и найти тренера. Для большей эффективности необходимо поставить себе реалистичную цель и составить план тренировок. Как не бросить спортзал после первого занятия, читайте в материале Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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