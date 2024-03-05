Политолог оценила дебаты представителей кандидатов в президенты РФ по теме "Культура" Эксперт Линдигрин не увидела у кандидатов в президенты РФ повестки о культуре 5 марта, 13:32 Подготовка к выборам в России. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Дебаты представителей кандидатов в президенты по теме "Культура", которые прошли 4 марта, выглядели блёкло после того, как действующий глава государства Владимир Путин уже обозначил и детализировал ряд инициатив в ходе Послания Федеральному собранию. Так, в беседе с Life.ru гендиректор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин оценила дуэль, на которой доверенным лицом от лидера ЛДПР Леонида Слуцкого был Никита Березин, кандидата от партии "Новые люди" Владислава Даванкова представлял Александр Хуруджи, а от КПРФ и Николая Харитонова выступала Лариса Баранова-Гонченко.

На дебатах доверенные лица говорили о важности культуры, но все их предложения выглядят, безусловно, вторично на фоне принятых и недавно озвученных решений действующего президента. Наталья Линдигрин Гендиректор АНО "Институт региональных проблем"

По её словам, представитель ЛДПР — единственный, кто не побоялся признать положительные меры со стороны государства в области культуры, выступив со своими дополнениями, но не уточнив, какой бюджет потребуется на них и откуда он будет перенаправлен.

Представитель Владислава Даванкова (партия "Новые люди") сосредоточился на тезисе, что в стране якобы всё запрещают и нужно бороться с "цензурой", продолжила эксперт. А вот представительница от КПРФ вообще вспомнила советский опыт и постоянно переходила на общие фразы, что молодёжь надо воспитывать, а не вести с нею разговоры.

Линдигрин резюмировала, что стратегического видения развития культуры не продемонстрировал ни один из доверенных лиц кандидатов – участников дебатов. По словам эксперта, сегодня россияне хотят говорить на эту тему на фоне "отмены русской культуры" на Западе, поэтому большое упущение кандидатов, что данный запрос общества не нашёл своего отклика.