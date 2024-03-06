Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ увеличилось до 23
Обстановка у Шагонарской ТЭЦ после взрыва. Обложка © VK / Владислав Ховалыг
Число пострадавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 23, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
По его словам, из них 15 госпитализированы с ожогами и травмами в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.
Как уже сообщал Life.ru, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Изначально сообщалось о 18 пострадавших в результате взрыва и пожара. Позже ещё трём рабочим потребовалась помощь врачей.