Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ увеличилось до 23

Число пострадавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 23, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

По его словам, из них 15 госпитализированы с ожогами и травмами в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.