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6 марта, 07:39

Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ увеличилось до 23

Обстановка у Шагонарской ТЭЦ после взрыва. Обложка © VK / Владислав Ховалыг

Обстановка у Шагонарской ТЭЦ после взрыва. Обложка © VK / Владислав Ховалыг

Число пострадавших в результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 23, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

По его словам, из них 15 госпитализированы с ожогами и травмами в Республиканскую больницу № 1 в Кызыле. Шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ
В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ

Как уже сообщал Life.ru, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Изначально сообщалось о 18 пострадавших в результате взрыва и пожара. Позже ещё трём рабочим потребовалась помощь врачей.

Андрей Бражников
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