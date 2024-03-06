Стало известно о первом погибшем в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ
Умер один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Место взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Фото © VK / Администрация Улуг-Хемского района
Один человек погиб в результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники.
"Один из пострадавших скончался в больнице", — заявил собеседник агентства.
Как уже сообщал Life.ru, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Изначально сообщалось о 18 пострадавших в результате взрыва и пожара. Позже ещё пяти рабочим потребовалась помощь врачей. По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело о халатности.