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6 марта, 08:18

Стало известно о первом погибшем в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Умер один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Место взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Фото © VK / Администрация Улуг-Хемского района

Место взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Фото © VK / Администрация Улуг-Хемского района

Один человек погиб в результате взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Об этом сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

"Один из пострадавших скончался в больнице", — заявил собеседник агентства.

Как уже сообщал Life.ru, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Изначально сообщалось о 18 пострадавших в результате взрыва и пожара. Позже ещё пяти рабочим потребовалась помощь врачей. По факту аварии на ТЭЦ в Шагонаре возбудили уголовное дело о халатности.

В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ
В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ
Андрей Бражников
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