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6 марта, 09:30

Губернатор Старовойт: Украинский беспилотник сбит системой ПВО под Курском

Силы противовоздушной обороны работают в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём официальном телеграм-канале.

"В небе над Курском и Курской областью работает ПВО", — говорится в сообщении главы области.

Старовойт обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике и сохранять спокойствие, а уже в следующем сообщении уточнил, что под Курском был сбит украинский БПЛА самолётного типа.

"Спасибо бойцам ПВО!" — обратился губернатор к российским военнослужащим.

Сигнал ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе
Сигнал ракетной опасности звучит в Белгороде и Белгородском районе

Напомним, сегодня утром после атаки украинского беспилотника в Железногорском районе под Курском загорелся склад ГСМ. Область стала уже третьим регионом, где противовоздушная оборона отражает атаку украинских дронов. Ранее попытку нанести удар противник предпринял в Белгородской области. Кроме того, сегодня утром перехвачено уже три БПЛА и в Воронеже. Около 7:00 российские военнослужащие сбили первый украинский беспилотник самолётного типа над территорией региона. Спустя чуть более часа атака повторилась.

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Николь Вербер
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