Губернатор Старовойт: Украинский беспилотник сбит системой ПВО под Курском

Силы противовоздушной обороны работают в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём официальном телеграм-канале.

"В небе над Курском и Курской областью работает ПВО", — говорится в сообщении главы области.

Старовойт обратился к жителям с просьбой не поддаваться панике и сохранять спокойствие, а уже в следующем сообщении уточнил, что под Курском был сбит украинский БПЛА самолётного типа.