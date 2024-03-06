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6 марта, 10:32

Песков похвалил российскую демократию

Демократия в России — самая лучшая, не смотря на критику со стороны некоторых стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые". Лекция проходит на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, на ней присутствуют более 70 представителей иностранных государств из 13 стран мира.

"Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии. Наша демократия — самая лучшая", отметил представитель Кремля.

"Где изоляция?": Жога назвал истинную цель проведения Всемирного фестиваля молодёжи
"Где изоляция?": Жога назвал истинную цель проведения Всемирного фестиваля молодёжи

Ранее Песков заявил, что проходящий в эти дни в Сочи Всемирный фестиваль молодёжи является самым главным событием в текущей политической повестке. Как уже рассказывал Life.ru, на Всемирном фестивале молодёжи уже сыграли две свадьбы, а один из иностранных гостей — немец — развернул "российско-германский" флаг и заявил, что немецкий народ полностью поддерживает Россию.

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Life.ru

Марина Калегина
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