Песков похвалил российскую демократию

Демократия в России — самая лучшая, не смотря на критику со стороны некоторых стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые". Лекция проходит на площадке Всемирного фестиваля молодёжи, на ней присутствуют более 70 представителей иностранных государств из 13 стран мира.