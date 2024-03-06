Кремлю неизвестно о решениях Еревана о выводе российских пограничников из Звартноца
Москва не в курсе каких-либо решений Армении, принятых по поводу вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Что касается пограничников из Звартноца, то каких-то решений на этот счёт, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил, мы работаем по всем направлениям в рамках и структур СНГ, и структур ЕАЭС, и на уровне двусторонних отношений", — сказал он в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в том, что трудности в отношениях двух государств пройдут, ведь сотрудничество стран абсолютно выгодно как для Москвы, так и для Еревана.
"У самых близких соседей может быть период, когда отношения могут быть натянутыми, но здесь требуется политическая воля, с нашей стороны она есть, конструктивизм и дальновидность, политическая дальновидность лидеров двух стран — с нашей стороны она тоже есть. Поэтому я уверен, что все эти трудности — они пройдут", — указал Песков.
Напомним, 27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян призвал российских пограничников покинуть ереванский аэропорт Звартноц. Стоит отметить, что их размещение регламентировано документом, подписанным Службой нацбезопасности Армении и ФСБ России. В МИД России сочли действия Еревана недружественными, а глава министерства Сергей Лавров подчеркнул, что Армения хочет выстраивать отношения не с друзьями и соседями, а с их врагами.
Shutterstock