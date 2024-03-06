Кремлю неизвестно о решениях Еревана о выводе российских пограничников из Звартноца

Москва не в курсе каких-либо решений Армении, принятых по поводу вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается пограничников из Звартноца, то каких-то решений на этот счёт, насколько мы понимаем, не было. И по официальным каналам никто до нас эти решения не доводил, мы работаем по всем направлениям в рамках и структур СНГ, и структур ЕАЭС, и на уровне двусторонних отношений", — сказал он в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ выразил уверенность в том, что трудности в отношениях двух государств пройдут, ведь сотрудничество стран абсолютно выгодно как для Москвы, так и для Еревана.