Как распознать завистливую подругу: 5 признаков, на которые часто не обращают внимания

Абсолютно каждый из нас хоть раз в жизни ощущал это неприятное чувство — зависть. И многие не стесняются признаться в её существовании. Однако для некоторых она становится настоящей тягой.

Тем не менее, когда зависть проникает в отношения между подругами, это становится настоящей проблемой, задевающей обе стороны. Чтобы защитить себя и вовремя среагировать, стоит научиться обнаруживать, когда подруга превращается в гадюку. Life.ru поговорил с психологом и сексологом Евгенией Александровой и узнал, как же можно определить признаки зависти от знакомой женского пола.

1. Негатив и проблемы

"Красные флаги" в дружбе: когда стоит гнать завистницу от себя подальше. Фото © Shutterstock

Завистливая подруга часто ноет и обсуждает с вами только свои проблемы. У неё всегда только свои заботы, истории. И, вообще, обсуждение её жизни — самое важное, что есть в этом мире. Такие люди часто не дают вам и слова вставить, пытаясь рассказать побольше о себе любимой.

2. Обесценивание

Частым признаком зависти является обесценивание: человек не может признавать чужие достижения и победы, снижая ценность всех стараний, которые прилагал объект обсуждения. Евгения Александрова Психолог, сексолог

Не стоит забывать, что люди, которые обесценивают чьи-либо старания, высказывая это при вас, могут точно так же обесценить и ваши достижения, но уже с кем-то другим.

3. Я — главная

Со слов сексолога, человек, который не умеет выстраивать бескорыстную, здоровую дружбу, всегда хочет быть главным. "Главенство может выражаться в следующих вещах: вы обязательно должны прислушиваться к её советам; именно она выберет место, в котором вы встретитесь в следующий раз; не спросив, будет принимать решения, когда вы не рядом; она должна быть единственной подругой и так далее", — подчёркивает эксперт.

4. Сплетни

Как определить, что подруга перестала быть таковой и превратилась в скрытого врага? Фото © Shutterstock

Самый явный признак завистницы в вашем окружении — наличие сплетен о вас. Настоящая подруга не будет говорить за вашей спиной плохие вещи.

Если вы поймали за этим свою подругу — рекомендуется пересмотреть важность этого человека в вашей жизни. Евгения Александрова Психолог, сексолог

5. Считает, что все ваши начинания напрасны

Вы проходите различного вида обучения, развиваетесь в новых сферах, и всё, что слышите от подруги, — это негативные комментарии по типу: "Ой, да это можно и в Интернете прочитать", "Зачем тебе это?", "И что тебе это даст?", "Ну это и я бы тебе просто так рассказала" и т.д.

Не дайте завистникам властвовать над вашей жизнью и ни в коем случае не сомневайтесь в том, что делаете. Евгения Александрова Психолог, сексолог