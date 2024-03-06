"Играют с огнём": Песков ответил на заявление Макрона об отправке войск на Украину

"Они все играют с огнём", — отметил Песков, добавив, что вместе со слитым разговором немецких военных такое поведение безответственно.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве часто слышат противоречивые заявления насчёт отправки войск НАТО в Незалежную, однако сам по себе факт обсуждения опасен. По его мнению, призывы Макрона скорее начать переговоры на этот счёт звучат на фоне рассуждений о том, что Западу нужно, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение.