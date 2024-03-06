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6 марта, 12:10

"Играют с огнём": Песков ответил на заявление Макрона об отправке войск на Украину

Песков: Запад сильно рискует, рассуждая об отправке войск на Украину

Западные страны сильно рискуют, публично обсуждая возможность отправки войск в зону специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующее предложение президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Они все играют с огнём", — отметил Песков, добавив, что вместе со слитым разговором немецких военных такое поведение безответственно.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве часто слышат противоречивые заявления насчёт отправки войск НАТО в Незалежную, однако сам по себе факт обсуждения опасен. По его мнению, призывы Макрона скорее начать переговоры на этот счёт звучат на фоне рассуждений о том, что Западу нужно, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение.

Песков подчеркнул, что основной приоритет для Москвы — это достижение своих целей. Для этого Россия готова рассматривать различные политические и дипломатические варианты, заключил он.

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Напомним, 27 февраля Макрон впервые допустил отправку французских солдат на Украину. Позже он попытался оправдаться за сказанное. Однако, по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, военные уже давным-давно задействованы на Украине и участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Александра Мышляева
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