"Играют с огнём": Песков ответил на заявление Макрона об отправке войск на Украину
Песков: Запад сильно рискует, рассуждая об отправке войск на Украину
Западные страны сильно рискуют, публично обсуждая возможность отправки войск в зону специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующее предложение президента Франции Эмманюэля Макрона.
"Они все играют с огнём", — отметил Песков, добавив, что вместе со слитым разговором немецких военных такое поведение безответственно.
Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве часто слышат противоречивые заявления насчёт отправки войск НАТО в Незалежную, однако сам по себе факт обсуждения опасен. По его мнению, призывы Макрона скорее начать переговоры на этот счёт звучат на фоне рассуждений о том, что Западу нужно, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение.
Песков подчеркнул, что основной приоритет для Москвы — это достижение своих целей. Для этого Россия готова рассматривать различные политические и дипломатические варианты, заключил он.
Напомним, 27 февраля Макрон впервые допустил отправку французских солдат на Украину. Позже он попытался оправдаться за сказанное. Однако, по мнению экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, военные уже давным-давно задействованы на Украине и участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA