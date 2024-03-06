Военный эксперт раскрыл, какой "сюрприз" готовятся преподнести России ВСУ и их союзники

Заявления представителей американского Госдепа о неких "военных сюрпризах" России со стороны украинской армии могут быть "анонсом" ударов ВСУ по территории нашей страны дальнобойными ракетами. Таким мнением поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По словам собеседника РИА "Новости", сейчас у Киева, лишённого военных успехов и западной поддержки, фактически остаётся один вариант действий — масштабирование террористических ударов, в том числе с использованием диверсантов. Дальнобойные высокоточные средства поражения тоже могут стать одним из инструментов при осуществлении операций по атакам баз и кораблей Черноморского флота, которые выполняются Украиной под чутким руководством британских военных специалистов.