Военный эксперт раскрыл, какой "сюрприз" готовятся преподнести России ВСУ и их союзники
Эксперт Коротченко: "Сюрпризами" от ВСУ могут стать удары дальнобойными ракетами
Заявления представителей американского Госдепа о неких "военных сюрпризах" России со стороны украинской армии могут быть "анонсом" ударов ВСУ по территории нашей страны дальнобойными ракетами. Таким мнением поделился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По словам собеседника РИА "Новости", сейчас у Киева, лишённого военных успехов и западной поддержки, фактически остаётся один вариант действий — масштабирование террористических ударов, в том числе с использованием диверсантов. Дальнобойные высокоточные средства поражения тоже могут стать одним из инструментов при осуществлении операций по атакам баз и кораблей Черноморского флота, которые выполняются Украиной под чутким руководством британских военных специалистов.
"Возможно, американцы имели в виду, что какие-то дальнобойные средства поражения будут дополнительно переданы Украине для ударов не только в морских акваториях, но и, например, с использованием высокоточных крылатых ракет Storm Shadow в гораздо больших масштабах, чем уже было", — отметил эксперт.
Напомним, что не так давно в Германии снова возобновилась дискуссия о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. Большинство членов немецкого парламента выступают против. Не так давно Бундестаг во второй раз запретил поставлять ВСУ это вооружение, но в ходе третьего голосования ситуация изменилась. Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что передача ВСУ ракет Taurus перенесёт боевые действия в ФРГ. Канцлер Шольц от идеи тоже не в восторге.