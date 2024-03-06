Почти 740 тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах президента
Почти 740 тысяч человек досрочно проголосовали на президентских выборах в России, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев на её заседании.
"По состоянию на 10 часов 6 марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участково-избирательная комиссия добирается не всегда легко и просто, а с большими проблемами иногда", — заявил он.
Булаев подчеркнул, что уже более 3,7 миллиона человек подали заявки на дистанционное электронное голосование. Зампредседателя комиссии добавил, что дополнительно к этому более 2,5 миллиона заявлений было направлено для голосования на избирательных участках.
Напомним, выборы российского главы пройдут 15, 16 и 17 марта. Граждане смогут отдать голос за одного из четырёх кандидатов: действующего лидера Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Life сообщал, что уже стартовало досрочное голосование, которое продлится до 14 марта. А вчера начался приём заявок для голосования на дому. Эта опция предоставляется людям, которые по уважительной причине не могут посетить избирательный участок.
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