Почти 740 тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах президента

Почти 740 тысяч человек досрочно проголосовали на президентских выборах в России, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев на её заседании.

"По состоянию на 10 часов 6 марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тысяч человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях и к которым участково-избирательная комиссия добирается не всегда легко и просто, а с большими проблемами иногда", — заявил он.