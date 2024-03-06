В телеэфир вышел агитационный ролик в поддержку кандидата Владимира Путина

На экраны вышел агитационный ролик самовыдвиженца на президентских выборах в России, действующего главы государства Владимира Путина. Видео содержало материалы с его выступлениями и встречами.

"Прокладывать новые пути в космос, но не отрываться от земли; выбирать маршрут и крепко держать штурвал; говорить негромко, но заставить слышать и слушать может только тот, в ком мы уверены. Голосуйте за того, кому можно доверить страну", — говорится в видеоролике.