В телеэфир вышел агитационный ролик в поддержку кандидата Владимира Путина
На экраны вышел агитационный ролик самовыдвиженца на президентских выборах в России, действующего главы государства Владимира Путина. Видео содержало материалы с его выступлениями и встречами.
"Прокладывать новые пути в космос, но не отрываться от земли; выбирать маршрут и крепко держать штурвал; говорить негромко, но заставить слышать и слушать может только тот, в ком мы уверены. Голосуйте за того, кому можно доверить страну", — говорится в видеоролике.
Перед дебатами показали также агитационные ролики и других кандидатов в президенты РФ.
Напомним, выборы главы страны пройдут 15, 16 и 17 марта. Россияне смогут отдать голос за одного из четырёх кандидатов: действующего лидера Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Life писал, что уже началось досрочное голосование, которое продлится до 14 марта. А накануне стартовал приём заявок для голосования на дому. Эта опция удобна тем, кто по уважительной причине не может посетить избирательный участок.
ТАСС / Шарифулин Валерий