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6 марта, 18:42

В телеэфир вышел агитационный ролик в поддержку кандидата Владимира Путина

На экраны вышел агитационный ролик самовыдвиженца на президентских выборах в России, действующего главы государства Владимира Путина. Видео содержало материалы с его выступлениями и встречами.

"Прокладывать новые пути в космос, но не отрываться от земли; выбирать маршрут и крепко держать штурвал; говорить негромко, но заставить слышать и слушать может только тот, в ком мы уверены. Голосуйте за того, кому можно доверить страну", — говорится в видеоролике.

Перед дебатами показали также агитационные ролики и других кандидатов в президенты РФ.

Почти 740 тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах президента
Почти 740 тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах президента

Напомним, выборы главы страны пройдут 15, 16 и 17 марта. Россияне смогут отдать голос за одного из четырёх кандидатов: действующего лидера Владимира Путина, баллотирующегося в качестве самовыдвиженца, Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Life писал, что уже началось досрочное голосование, которое продлится до 14 марта. А накануне стартовал приём заявок для голосования на дому. Эта опция удобна тем, кто по уважительной причине не может посетить избирательный участок.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Александра Мышляева
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