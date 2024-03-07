10 жён поделились "достижениями" своих мужей, и на это невозможно смотреть без слёз
Брак — то ещё развлечение. Особенно когда твой муж — приколист со стажем. Life.ru собрал 10 кадров из семейных архивов жён, которых уже достали шутки их супругов. Но вам, мы уверены, это точно понравится.
"Дамы и господа, представляю вам приколы моего мужа..." — tunnelingballsack.
Фото © Reddit / tunnelingballsack
"Мой муж в полном восторге от своей новой карты с индивидуальным дизайном", — clovergirlerin.
Надпись на карте: "Деньги". Фото © Reddit / clovergirlerin
"Услышала, как супруг на кухне говорил нашей собаке "стоять спокойно". Пришла, а там... вот что меня поприветствовало", — Szmanda44.
Фото © Reddit / Szmanda44
"Вот что посылает мне мой муж, пока я на работе", — larebear2.
Надпись на фото: "Готов идти какать в темноте лол". Фото © Reddit / larebear2
"Я на десять минут оставила ребёнка с его отцом", — 64536453.
Фото © Reddit / 64536453
"Попросила мужа сделать торт..." — smulikHakipod.
Фото © Reddit / smulikHakipod
"Мой супруг... крайне неприятный человек!" — amosfargus.
Фото © Reddit / amosfargus
"Организовала фотосессию, когда я была беременна. Вот лучший кадр", — Zethley.
Фото © Reddit / Zethley
"Я попросила мужа купить несколько дешёвых пластиковых стаканов для питья, чтобы нам не пришлось пить из стеклянных стаканов, боясь их разбить. Вот что он купил (и нет, у нас нет детей)", — ArchieFartsy.
Фото © Reddit / ArchieFartsy
"Муж, дочь и опоссум поехали на прогулку", — marsha123456.
Фото © Reddit / marsha123456