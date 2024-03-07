10 жён поделились "достижениями" своих мужей, и на это невозможно смотреть без слёз

"Дамы и господа, представляю вам приколы моего мужа..." — tunnelingballsack.

Фото © Reddit / tunnelingballsack

"Мой муж в полном восторге от своей новой карты с индивидуальным дизайном", — clovergirlerin.

Надпись на карте: "Деньги". Фото © Reddit / clovergirlerin

"Услышала, как супруг на кухне говорил нашей собаке "стоять спокойно". Пришла, а там... вот что меня поприветствовало", — Szmanda44.

Фото © Reddit / Szmanda44

"Вот что посылает мне мой муж, пока я на работе", — larebear2.

Надпись на фото: "Готов идти какать в темноте лол". Фото © Reddit / larebear2

"Я на десять минут оставила ребёнка с его отцом", — 64536453.

Фото © Reddit / 64536453

"Попросила мужа сделать торт..." — smulikHakipod.

Фото © Reddit / smulikHakipod

"Мой супруг... крайне неприятный человек!" — amosfargus.

Фото © Reddit / amosfargus

"Организовала фотосессию, когда я была беременна. Вот лучший кадр", — Zethley.

Фото © Reddit / Zethley

"Я попросила мужа купить несколько дешёвых пластиковых стаканов для питья, чтобы нам не пришлось пить из стеклянных стаканов, боясь их разбить. Вот что он купил (и нет, у нас нет детей)", — ArchieFartsy.

Фото © Reddit / ArchieFartsy

"Муж, дочь и опоссум поехали на прогулку", — marsha123456.