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7 марта, 16:00

10 жён поделились "достижениями" своих мужей, и на это невозможно смотреть без слёз

Брак — то ещё развлечение. Особенно когда твой муж — приколист со стажем. Life.ru собрал 10 кадров из семейных архивов жён, которых уже достали шутки их супругов. Но вам, мы уверены, это точно понравится.

"Дамы и господа, представляю вам приколы моего мужа..." tunnelingballsack.

Фото © Reddit / tunnelingballsack

Фото © Reddit / tunnelingballsack

"Мой муж в полном восторге от своей новой карты с индивидуальным дизайном", — clovergirlerin.

Надпись на карте: "Деньги". Фото © Reddit / clovergirlerin

Надпись на карте: "Деньги". Фото © Reddit / clovergirlerin

"Услышала, как супруг на кухне говорил нашей собаке "стоять спокойно". Пришла, а там... вот что меня поприветствовало", — Szmanda44.

Фото © Reddit / Szmanda44

Фото © Reddit / Szmanda44

"Вот что посылает мне мой муж, пока я на работе", larebear2.

Надпись на фото: "Готов идти какать в темноте лол". Фото © Reddit / larebear2

Надпись на фото: "Готов идти какать в темноте лол". Фото © Reddit / larebear2

"Я на десять минут оставила ребёнка с его отцом", — 64536453.

Фото © Reddit / 64536453

Фото © Reddit / 64536453

"Попросила мужа сделать торт..." smulikHakipod.

Фото © Reddit / smulikHakipod

Фото © Reddit / smulikHakipod

"Мой супруг... крайне неприятный человек!" amosfargus.

Фото © Reddit / amosfargus

Фото © Reddit / amosfargus

"Организовала фотосессию, когда я была беременна. Вот лучший кадр", — Zethley.

Фото © Reddit / Zethley

Фото © Reddit / Zethley

"Я попросила мужа купить несколько дешёвых пластиковых стаканов для питья, чтобы нам не пришлось пить из стеклянных стаканов, боясь их разбить. Вот что он купил (и нет, у нас нет детей)", — ArchieFartsy.

Фото © Reddit / ArchieFartsy

Фото © Reddit / ArchieFartsy

"Муж, дочь и опоссум поехали на прогулку", — marsha123456.

Фото © Reddit / marsha123456

Фото © Reddit / marsha123456

Не "Постучись в мою дверь" единым: Ещё 6 замечательных турецких сериалов про любовь
Не "Постучись в мою дверь" единым: Ещё 6 замечательных турецких сериалов про любовь
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Reddit / 64536453, Zethley

Сергей Трофимов
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