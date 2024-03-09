Мясопустная суббота, Иванов день: Праздники и приметы 9 марта 9 марта государственные и профессиональные праздники в России не отмечаются. Поминаем предков в Родительскую субботу и развешиваем скворечники в День Иоанна Предтечи. 8 марта, 21:00 В календаре Русской православной церкви семь дней особого поминовения усопших, 9 марта — один из важнейших. Фото © Freepik

Мясопустная суббота

Дата в 2024 году: 9 марта, суббота.

Другие названия: Вселенская родительская суббота, Маленькая Масленица, Мясоедные родители.

Церковное название: Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота).

Значение: день особого поминовения усопших.

Традиции: поминание покойных предков и всех усопших, семейные ритуальные трапезы.

Мясопустная суббота, известная также как Вселенская родительская суббота, отмечается за два дня до начала Масленицы. В 2024 году эта дата приходится на 9 марта. Это время особого поминовения усопших. Дата предшествует Мясопустной неделе, последней неделе перед Великим постом, когда разрешается употребление мясных продуктов. Слово "вселенская" означает, что в этот день поминаются все крещёные христиане.

Иоанн Богослов — святой покровитель имени Иван. Фото © Wikipedia

В церквях вечером в пятницу совершается Великая панихида, а утром в субботу проходят заупокойная Божественная литургия и общая панихида. Верующие приносят поминальные продукты и свечи, а также записки с именами умерших крещёных родственников, чтобы их упомянули во время литургии.

Традиционно в этот день люди пекут блины. Первый блин относят на кладбище и оставляют на могилах родителей, остальные раздают детям, нищим и монашкам, прося помянуть усопших.

В этот день принято также вспоминать умерших родственников за поминальным ужином, на который собирается вся семья. Хозяйки ставят на стол непарное количество блюд и зажжённую свечу. Немного от каждого блюда оставляют для покойных, а перед началом ужина произносят молитву. Традиционным блюдом поминального ужина является кутья.

Церковь запрещает в этот день распивать на могилах алкогольные напитки. Нежелательно делать уборку в доме, стирать, работать в огороде. Нельзя убирать посуду после поминального ужина до утра следующего дня.

Обретенье

Дата в 2024 году: 9 марта, суббота.

Другие названия: Будник, Обретение гнёзд, Птичье потенье, День птиц, Иванов день, День Иоанна Предтечи.

Церковное название: первое и второе обретения главы Пророка, Предтечи и крестителя Господня Иоанна.

Значение: празднование в честь первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи.

Традиции: молитвы Иоанну Предтече о здоровье детей, избавлении от головной боли и хорошем урожае, проверка ульев, развешивание скворечников.

Считается, что именно в этот день, 9 марта, птицы ищут место для гнёзд. Фото © Fabrizio Frigeni / Unsplash

Народный праздник Обретенье отмечается 9 марта (по старому стилю — 24 февраля). В православном календаре это день первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча, креститель Иисуса Христа, пророк, прожил первые 30 лет в аскезе, после чего начал проповедовать еврейскому народу. По приказу царицы Иродиады его обезглавили, тело погребли в Севастии, а голову царица тайно закопала на Елеонской горе.

Спустя много лет поместье на этой горе стало принадлежать чиновнику-христианину Иннокентию, который решил построить там церковь. При строительстве фундамента впервые была найдена голова Иоанна Предтечи. Иннокентий бережно хранил реликвию, опасаясь, что она может быть утрачена. Однако церковь, в которой святыня хранилась, впоследствии была разрушена.

Во времена императора Константина Великого голова Иоанна Предтечи была обнаружена монахами-паломниками в Иерусалиме. Они пришли поклониться Гробу Господню, и Иоанн явился одному из монахов, указав место, где находится его глава. Святыню перенесли в Константинополь, где она хранилась в придворной церкви.

Позже голову Иоанна Крестителя перемещали в различные места из-за иконоборческих гонений, но в 850 году она была найдена по указанию патриарха Константинопольского собора Игнатия и перенесена в придворную церковь по приказу императора Михаила III.

В День Обретенья принято молить святого Иоанна о здоровье детей, избавлении от головной боли и хорошем урожае. Считается, что именно в этот день птицы ищут место для гнёзд, а люди стараются им помочь: развешивают новые скворечники и подновляют старые.

Погодные приметы 9 марта:

Какая погода на Обретенье — таким будет и весь апрель.

Какая погода на Обретенье — такая будет и на Пасху.

Если птицы вьют гнёзда с южной или юго-восточной стороны, значит, лето будет прохладным.

Если птицы на Обретенье прилетели, значит, год будет богатым на урожай.

В лесу дятел застучал — весна задержится.

Синица весело щебечет — к потеплению. Если её пение кажется жалобным, считается, что она голодная и просит людей сделать ей кормушку.

Увидеть в этот день жаворонка или аиста — на счастье.

Именины 9 марта:

9 марта всего два именинника:

Авторы Андрей Соколов