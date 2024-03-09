Регион

Уведомления отключены

Новости
8 МАРТА
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Мясопустная суббота, Иванов день: Праздники и приметы 9 марта

9 марта государственные и профессиональные праздники в России не отмечаются. Поминаем предков в Родительскую субботу и развешиваем скворечники в День Иоанна Предтечи.

8 марта, 21:00
В календаре Русской православной церкви семь дней особого поминовения усопших, 9 марта — один из важнейших. Фото © Freepik

В календаре Русской православной церкви семь дней особого поминовения усопших, 9 марта — один из важнейших. Фото © Freepik

Мясопустная суббота

  • Дата в 2024 году: 9 марта, суббота.
  • Другие названия: Вселенская родительская суббота, Маленькая Масленица, Мясоедные родители.
  • Церковное название: Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота).
  • Значение: день особого поминовения усопших.
  • Традиции: поминание покойных предков и всех усопших, семейные ритуальные трапезы.
Православные праздники в марте: Церковный календарь – 2024
Православные праздники в марте: Церковный календарь – 2024

Мясопустная суббота, известная также как Вселенская родительская суббота, отмечается за два дня до начала Масленицы. В 2024 году эта дата приходится на 9 марта. Это время особого поминовения усопших. Дата предшествует Мясопустной неделе, последней неделе перед Великим постом, когда разрешается употребление мясных продуктов. Слово "вселенская" означает, что в этот день поминаются все крещёные христиане.

Иоанн Богослов — святой покровитель имени Иван. Фото © Wikipedia

Иоанн Богослов — святой покровитель имени Иван. Фото © Wikipedia

В церквях вечером в пятницу совершается Великая панихида, а утром в субботу проходят заупокойная Божественная литургия и общая панихида. Верующие приносят поминальные продукты и свечи, а также записки с именами умерших крещёных родственников, чтобы их упомянули во время литургии.

Традиционно в этот день люди пекут блины. Первый блин относят на кладбище и оставляют на могилах родителей, остальные раздают детям, нищим и монашкам, прося помянуть усопших.

В этот день принято также вспоминать умерших родственников за поминальным ужином, на который собирается вся семья. Хозяйки ставят на стол непарное количество блюд и зажжённую свечу. Немного от каждого блюда оставляют для покойных, а перед началом ужина произносят молитву. Традиционным блюдом поминального ужина является кутья.

Церковь запрещает в этот день распивать на могилах алкогольные напитки. Нежелательно делать уборку в доме, стирать, работать в огороде. Нельзя убирать посуду после поминального ужина до утра следующего дня.

Родительские субботы — какого числа в 2024 году?
Родительские субботы — какого числа в 2024 году?

Обретенье

  • Дата в 2024 году: 9 марта, суббота.
  • Другие названия: Будник, Обретение гнёзд, Птичье потенье, День птиц, Иванов день, День Иоанна Предтечи.
  • Церковное название: первое и второе обретения главы Пророка, Предтечи и крестителя Господня Иоанна.
  • Значение: празднование в честь первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи.
  • Традиции: молитвы Иоанну Предтече о здоровье детей, избавлении от головной боли и хорошем урожае, проверка ульев, развешивание скворечников.
Считается, что именно в этот день, 9 марта, птицы ищут место для гнёзд. Фото © Fabrizio Frigeni / Unsplash

Считается, что именно в этот день, 9 марта, птицы ищут место для гнёзд. Фото © Fabrizio Frigeni / Unsplash

Народный праздник Обретенье отмечается 9 марта (по старому стилю — 24 февраля). В православном календаре это день первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча, креститель Иисуса Христа, пророк, прожил первые 30 лет в аскезе, после чего начал проповедовать еврейскому народу. По приказу царицы Иродиады его обезглавили, тело погребли в Севастии, а голову царица тайно закопала на Елеонской горе.

Спустя много лет поместье на этой горе стало принадлежать чиновнику-христианину Иннокентию, который решил построить там церковь. При строительстве фундамента впервые была найдена голова Иоанна Предтечи. Иннокентий бережно хранил реликвию, опасаясь, что она может быть утрачена. Однако церковь, в которой святыня хранилась, впоследствии была разрушена.

Во времена императора Константина Великого голова Иоанна Предтечи была обнаружена монахами-паломниками в Иерусалиме. Они пришли поклониться Гробу Господню, и Иоанн явился одному из монахов, указав место, где находится его глава. Святыню перенесли в Константинополь, где она хранилась в придворной церкви.

Позже голову Иоанна Крестителя перемещали в различные места из-за иконоборческих гонений, но в 850 году она была найдена по указанию патриарха Константинопольского собора Игнатия и перенесена в придворную церковь по приказу императора Михаила III.

"Месть Иродиады" (картина Хуана Фландеса) © wga.hu

"Месть Иродиады" (картина Хуана Фландеса) © wga.hu

В День Обретенья принято молить святого Иоанна о здоровье детей, избавлении от головной боли и хорошем урожае. Считается, что именно в этот день птицы ищут место для гнёзд, а люди стараются им помочь: развешивают новые скворечники и подновляют старые.

Погодные приметы 9 марта:

  • Какая погода на Обретенье — таким будет и весь апрель.
  • Какая погода на Обретенье — такая будет и на Пасху.
  • Если птицы вьют гнёзда с южной или юго-восточной стороны, значит, лето будет прохладным.
  • Если птицы на Обретенье прилетели, значит, год будет богатым на урожай.
  • В лесу дятел застучал — весна задержится.
  • Синица весело щебечет — к потеплению. Если её пение кажется жалобным, считается, что она голодная и просит людей сделать ей кормушку.
  • Увидеть в этот день жаворонка или аиста — на счастье.

Именины 9 марта:

9 марта всего два именинника:

День ангела в первый весенний месяц: Кто отмечает именины в марте 2024
День ангела в первый весенний месяц: Кто отмечает именины в марте 2024
Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!