Мясопустная суббота, Иванов день: Праздники и приметы 9 марта
9 марта государственные и профессиональные праздники в России не отмечаются. Поминаем предков в Родительскую субботу и развешиваем скворечники в День Иоанна Предтечи.
В календаре Русской православной церкви семь дней особого поминовения усопших, 9 марта — один из важнейших. Фото © Freepik
Мясопустная суббота
- Дата в 2024 году: 9 марта, суббота.
- Другие названия: Вселенская родительская суббота, Маленькая Масленица, Мясоедные родители.
- Церковное название: Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота).
- Значение: день особого поминовения усопших.
- Традиции: поминание покойных предков и всех усопших, семейные ритуальные трапезы.
Мясопустная суббота, известная также как Вселенская родительская суббота, отмечается за два дня до начала Масленицы. В 2024 году эта дата приходится на 9 марта. Это время особого поминовения усопших. Дата предшествует Мясопустной неделе, последней неделе перед Великим постом, когда разрешается употребление мясных продуктов. Слово "вселенская" означает, что в этот день поминаются все крещёные христиане.
Иоанн Богослов — святой покровитель имени Иван. Фото © Wikipedia
В церквях вечером в пятницу совершается Великая панихида, а утром в субботу проходят заупокойная Божественная литургия и общая панихида. Верующие приносят поминальные продукты и свечи, а также записки с именами умерших крещёных родственников, чтобы их упомянули во время литургии.
Традиционно в этот день люди пекут блины. Первый блин относят на кладбище и оставляют на могилах родителей, остальные раздают детям, нищим и монашкам, прося помянуть усопших.
В этот день принято также вспоминать умерших родственников за поминальным ужином, на который собирается вся семья. Хозяйки ставят на стол непарное количество блюд и зажжённую свечу. Немного от каждого блюда оставляют для покойных, а перед началом ужина произносят молитву. Традиционным блюдом поминального ужина является кутья.
Церковь запрещает в этот день распивать на могилах алкогольные напитки. Нежелательно делать уборку в доме, стирать, работать в огороде. Нельзя убирать посуду после поминального ужина до утра следующего дня.
Обретенье
- Дата в 2024 году: 9 марта, суббота.
- Другие названия: Будник, Обретение гнёзд, Птичье потенье, День птиц, Иванов день, День Иоанна Предтечи.
- Церковное название: первое и второе обретения главы Пророка, Предтечи и крестителя Господня Иоанна.
- Значение: празднование в честь первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи.
- Традиции: молитвы Иоанну Предтече о здоровье детей, избавлении от головной боли и хорошем урожае, проверка ульев, развешивание скворечников.
Считается, что именно в этот день, 9 марта, птицы ищут место для гнёзд. Фото © Fabrizio Frigeni / Unsplash
Народный праздник Обретенье отмечается 9 марта (по старому стилю — 24 февраля). В православном календаре это день первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи.
Иоанн Предтеча, креститель Иисуса Христа, пророк, прожил первые 30 лет в аскезе, после чего начал проповедовать еврейскому народу. По приказу царицы Иродиады его обезглавили, тело погребли в Севастии, а голову царица тайно закопала на Елеонской горе.
Спустя много лет поместье на этой горе стало принадлежать чиновнику-христианину Иннокентию, который решил построить там церковь. При строительстве фундамента впервые была найдена голова Иоанна Предтечи. Иннокентий бережно хранил реликвию, опасаясь, что она может быть утрачена. Однако церковь, в которой святыня хранилась, впоследствии была разрушена.
Во времена императора Константина Великого голова Иоанна Предтечи была обнаружена монахами-паломниками в Иерусалиме. Они пришли поклониться Гробу Господню, и Иоанн явился одному из монахов, указав место, где находится его глава. Святыню перенесли в Константинополь, где она хранилась в придворной церкви.
Позже голову Иоанна Крестителя перемещали в различные места из-за иконоборческих гонений, но в 850 году она была найдена по указанию патриарха Константинопольского собора Игнатия и перенесена в придворную церковь по приказу императора Михаила III.
"Месть Иродиады" (картина Хуана Фландеса) © wga.hu
В День Обретенья принято молить святого Иоанна о здоровье детей, избавлении от головной боли и хорошем урожае. Считается, что именно в этот день птицы ищут место для гнёзд, а люди стараются им помочь: развешивают новые скворечники и подновляют старые.
Погодные приметы 9 марта:
- Какая погода на Обретенье — таким будет и весь апрель.
- Какая погода на Обретенье — такая будет и на Пасху.
- Если птицы вьют гнёзда с южной или юго-восточной стороны, значит, лето будет прохладным.
- Если птицы на Обретенье прилетели, значит, год будет богатым на урожай.
- В лесу дятел застучал — весна задержится.
- Синица весело щебечет — к потеплению. Если её пение кажется жалобным, считается, что она голодная и просит людей сделать ей кормушку.
- Увидеть в этот день жаворонка или аиста — на счастье.
Именины 9 марта:
9 марта всего два именинника:
- Иван
- Илларион.