Первый котёл запущен на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Тыве

Главы Республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил о запуске первого котла на ТЭЦ в Шагонаре, где 6 марта произошёл взрыв. Котёл способен поддерживать температуру труб в отапливаемых помещениях города на уровне 40 градусов.

"Обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии. В настоящее время готовятся к запуску ещё два котла", — написал чиновник в соцсетях.