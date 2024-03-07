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7 марта, 03:42

Первый котёл запущен на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Тыве

Первый котёл запущен на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Обложка © t.me / Владислав Ховалыг

Первый котёл запущен на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Тыве. Обложка © t.me / Владислав Ховалыг

Главы Республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил о запуске первого котла на ТЭЦ в Шагонаре, где 6 марта произошёл взрыв. Котёл способен поддерживать температуру труб в отапливаемых помещениях города на уровне 40 градусов.

"Обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии. В настоящее время готовятся к запуску ещё два котла", — написал чиновник в соцсетях.

Между тем в Тыву отправлен четвёртый по счёту спецборт МЧС. Спасательный Ил-76 доставит в Шагонар модульные котельные, которые позволят оперативно обеспечить горожан теплом и горячей водой.

В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ
В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ

Разрушительный взрыв произошёл на Шагонарской ТЭЦ ранним утром 6 марта. В результате трагедии пострадали 22 рабочих, один погиб. Причиной инцидента названо самовоспламенение угольной смеси.

Илья Пушкарев
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