Стала известна причина разрушительного взрыва на ТЭЦ в Туве
СК РФ: Хлопок угольной смеси стал причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ
Хлопок угольной смеси и скопление газов стали причиной аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщили в Следственном комитете России, отметив, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать криминалисты.
Последствия разрушительного взрыва на ТЭЦ в Туве. Видео © t.me / Следком
"По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время в Кызыл для эвакуации пострадавших граждан направляется самолёт Ил-76 МЧС России, вылетевший из Москвы. Глава ведомства поручил оказать всю необходимую помощь раненым. Санавиация доставит пациентов в московские лечебные учреждения.
Известно, что также на борту находятся врачи отряда "Центроспас", сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России. Кроме того, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что для помощи пострадавшим по поручению главы министерства направляется бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.
Напомним, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло сегодня утром в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Сначала было известно о 18 пострадавших в результате аварии, однако позже ещё пяти рабочим потребовалась помощь врачей. При этом один человек погиб. По факту аварии возбудили уголовное дело о халатности.
t.me / Следком