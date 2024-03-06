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6 марта, 13:05

Стала известна причина разрушительного взрыва на ТЭЦ в Туве

СК РФ: Хлопок угольной смеси стал причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Хлопок угольной смеси и скопление газов стали причиной аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщили в Следственном комитете России, отметив, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать криминалисты.

Последствия разрушительного взрыва на ТЭЦ в Туве. Видео © t.me / Следком

"По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в Кызыл для эвакуации пострадавших граждан направляется самолёт Ил-76 МЧС России, вылетевший из Москвы. Глава ведомства поручил оказать всю необходимую помощь раненым. Санавиация доставит пациентов в московские лечебные учреждения.

Известно, что также на борту находятся врачи отряда "Центроспас", сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России. Кроме того, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что для помощи пострадавшим по поручению главы министерства направляется бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России.

В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ
В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ

Напомним, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло сегодня утром в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Сначала было известно о 18 пострадавших в результате аварии, однако позже ещё пяти рабочим потребовалась помощь врачей. При этом один человек погиб. По факту аварии возбудили уголовное дело о халатности.

Обложка ©

t.me / Следком

Александра Мышляева
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