Стала известна причина разрушительного взрыва на ТЭЦ в Туве

Хлопок угольной смеси и скопление газов стали причиной аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщили в Следственном комитете России, отметив, что в настоящее время на месте происшествия продолжают работать криминалисты.

Последствия разрушительного взрыва на ТЭЦ в Туве. Видео © t.me / Следком

"По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Предварительно установлено, что причиной произошедшего могло явиться скопление угольных газов", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в Кызыл для эвакуации пострадавших граждан направляется самолёт Ил-76 МЧС России, вылетевший из Москвы. Глава ведомства поручил оказать всю необходимую помощь раненым. Санавиация доставит пациентов в московские лечебные учреждения.