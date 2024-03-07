Турция анонсировала масштабную военную операцию в Ираке

Турецкие вооружённые силы готовят крупную наземную операцию в северном Ираке против бойцов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает газета Hürriyet, уточняя, что Анкара намерена перекрыть для террористов все 378 километров турецко-иракской границы.

"Прежде всего в регионе, где проводилась операция "Коготь-замок", будет проведена крупномасштабная наземная операция. Перед операцией было достигнуто соглашение с Центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьёй Барзани", — пишет вхожий в правительственные круги колумнист издания Абдулькадир Сельви.