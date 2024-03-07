Турция анонсировала масштабную военную операцию в Ираке
Hürriyet: Турция готовит масштабную военную операцию против РПК на севере Ирака
Турецкие вооружённые силы готовят крупную наземную операцию в северном Ираке против бойцов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает газета Hürriyet, уточняя, что Анкара намерена перекрыть для террористов все 378 километров турецко-иракской границы.
"Прежде всего в регионе, где проводилась операция "Коготь-замок", будет проведена крупномасштабная наземная операция. Перед операцией было достигнуто соглашение с Центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьёй Барзани", — пишет вхожий в правительственные круги колумнист издания Абдулькадир Сельви.
Напомним, турецкая военная операция "Коготь-замок" продолжается на территории Сирии и Ирака с апреля 2022 года. О воздушной операции в небе северного Ирака было объявлено в ноябре того же года. А в августе 2023-го Анкара продолжила удары авиацией, совершив несколько атак в провинции Дахук, которая относится к курдской автономии. О последней военной операции против курдов на иракском Севере сообщалось в конце декабря прошлого года, она стала ответом на гибель 12 турецких военнослужащих.
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