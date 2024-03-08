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8 марта, 09:44

В Вашингтоне отказались признавать летние потуги ВСУ контрнаступлением, пишут СМИ

NYT: В Пентагоне не считают предпринятые ВСУ усилия контрнаступлением

Некоторые чиновники Пентагона отказываются признавать летние потуги ВСУ на поле боя контрнаступлением, пишет The New York Times. В оборонном ведомстве признают, что планы Киева провалились.

"Контрнаступление провалилось. В Пентагоне некоторые чиновники говорят, что они вообще не считают усилия, предпринятые прошлым летом, контрнаступлением", — пишет газета.

Шойгу: С начала спецоперации ВСУ лишились более 444 тысяч человек
Шойгу: С начала спецоперации ВСУ лишились более 444 тысяч человек

Напомним, летом 2023 года ВСУ предприняли попытку полномасштабного контрнаступления, однако планам противника не было суждено исполниться: операция, начавшаяся в июне, длилась полгода и ознаменовалась 160-тысячными потерями. Несмотря на громкий провал, Владимир Зеленский анонсирует новый контрнаступ. В то же время украинская армия, указывал министр обороны России Сергей Шойгу, пытается не допустить развала фронта.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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