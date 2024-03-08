В Вашингтоне отказались признавать летние потуги ВСУ контрнаступлением, пишут СМИ
NYT: В Пентагоне не считают предпринятые ВСУ усилия контрнаступлением
Некоторые чиновники Пентагона отказываются признавать летние потуги ВСУ на поле боя контрнаступлением, пишет The New York Times. В оборонном ведомстве признают, что планы Киева провалились.
"Контрнаступление провалилось. В Пентагоне некоторые чиновники говорят, что они вообще не считают усилия, предпринятые прошлым летом, контрнаступлением", — пишет газета.
Напомним, летом 2023 года ВСУ предприняли попытку полномасштабного контрнаступления, однако планам противника не было суждено исполниться: операция, начавшаяся в июне, длилась полгода и ознаменовалась 160-тысячными потерями. Несмотря на громкий провал, Владимир Зеленский анонсирует новый контрнаступ. В то же время украинская армия, указывал министр обороны России Сергей Шойгу, пытается не допустить развала фронта.
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