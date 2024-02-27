Шойгу: ВСУ стараются не допустить развала фронта после провала контрнаступления
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в настоящее время пытаются с помощью резервов стабилизировать ситуацию и не допустить развала фронта после неудавшегося контрнаступления. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.
"После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счёт оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта", — указал глава Минобороны России.
Ранее Life.ru писал, что в прошлом году ВСУ проводили контрнаступление, которое было весьма разрекламировано, но потерпело крах. Украинская операция началось в июне, однако Киев не добилсч успеха, а только потерял людей и технику. Всего за прошлый год киевский режим потерял 215 тысяч военных, из которых 160 тысяч были ликвидированы как раз за полгода контрнаступа. Тем временем Владимир Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ, уточнив, что у Киева есть "чёткий план". В России ему ответили.
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