Шойгу: ВСУ стараются не допустить развала фронта после провала контрнаступления

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в настоящее время пытаются с помощью резервов стабилизировать ситуацию и не допустить развала фронта после неудавшегося контрнаступления. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.