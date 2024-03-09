Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников в четырёх регионах РФ

Сегодня ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на этот раз 47 вражеских объектов были сбиты и перехвачены над четырьмя российскими регионами.