Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников в четырёх регионах РФ
Минобороны: Силы ПВО сбили 47 украинских дронов в четырёх российских регионах
Сегодня ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на этот раз 47 вражеских объектов были сбиты и перехвачены над четырьмя российскими регионами.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА), Курской (2 БПЛА), Волгоградской (3 БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей", — уточнили в ведомстве.
Life.ru сообщал, что сегодня ранее в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Находящихся дома жителей попросили укрыться в помещениях без окон. Позднее стало известно об уничтожении украинского беспилотника в регионе, его обломки упали на крышу поликлиники. Кроме того, сообщалось об отражении массовой атаки в Ростовской области.
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