"Несёшь чепуху и играешь с жизнями граждан": В Сети жёстко прошлись по "благодарной англичанам" жене Зеленского
Зеленскую раскритиковали из-за благодарности англичанам за поддержку Украины
Пользователи соцсети X раскритиковали супругу Владимира Зеленского Елену после её слов в адрес граждан Британии. Она поблагодарила жителей Соединённого Королевства за веру в победу Украины и поддержку страны.
"Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало ещё хуже", — указал один из комментаторов.
Некоторые пользователи отметили с гневом, что Зеленский и его жена являются преступниками. Многие взбесились и заявили, что если бы они испытывали чувство долга по отношению к жителям Украины, то сразу бы заключили мир с Россией. Один из комментаторов добавил, что не считает Украину хорошей демократической страной, ведь там "глобалисты отмывают деньги".
"Ты [супруга Зеленского] всё играешься, пока люди умирают каждый день. Вместо того чтобы начать мирные переговоры, ты продолжаешь нести чепуху, кто и когда выиграет. Всё играешь с жизнями своих граждан", "Просто остановись! Вы всё равно проиграете, и все это знают", — возмутились пользователи.
А ранее Life.ru писал, что недавно в Турции состоялись переговоры Владимира Зеленского с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер вновь сообщил о готовности Анкары принять и провести мирный саммит по Украине с участием РФ. До этого Эрдоган несколько раз указывал на то, что может предоставить площадку для переговоров между российскими и украинскими представителями. Зеленский по итогам встречи с турецким лидером отверг инициативу о проведении мирного саммита с участием России.
ТАСС / Thomas Imo / photothek.de