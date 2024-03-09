Пользователи соцсети X раскритиковали супругу Владимира Зеленского Елену после её слов в адрес граждан Британии. Она поблагодарила жителей Соединённого Королевства за веру в победу Украины и поддержку страны.

"Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало ещё хуже", — указал один из комментаторов.

Некоторые пользователи отметили с гневом, что Зеленский и его жена являются преступниками. Многие взбесились и заявили, что если бы они испытывали чувство долга по отношению к жителям Украины, то сразу бы заключили мир с Россией. Один из комментаторов добавил, что не считает Украину хорошей демократической страной, ведь там "глобалисты отмывают деньги".