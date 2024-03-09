Голубев: Инфраструктура Таганрога не получила повреждений после атаки дронов ВСУ

Ночная атака украинских беспилотников не навредила инфраструктуре Таганрога, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. На местах падения обломков БПЛА работают силовики.

"По уточнённым данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков", — написал он в телеграм-канале.