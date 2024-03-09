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9 марта, 08:48

Голубев: Инфраструктура Таганрога не получила повреждений после атаки дронов ВСУ

Ночная атака украинских беспилотников не навредила инфраструктуре Таганрога, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. На местах падения обломков БПЛА работают силовики.

"По уточнённым данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, в ночь на 9 марта в Таганроге отразили массовую атаку украинских беспилотников. Позднее Василий Голубев сообщил, что при ликвидации последствий нападения пострадал один сотрудник МЧС.

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Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников в четырёх регионах РФ
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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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